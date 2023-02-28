Рус

Великдень 2023: коли будемо відзначати найсвітліше християнське свято

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Великдень 2023
Великдень 2023. Фото Freepik

Чи будуть цьогоріч традиційні "затяжні" вихідні

Масляна закінчилася і почався Великий піст, а це значить, що зовсім скоро християни будуть відзначати головне свято року — Великдень. За тиждень до нього буде ще Вербна неділя або, як її ще називають, Вхід Господній до Єрусалиму.

Коли ж у 2023 році будемо відзначати Великдень, про звичаї і традиції цього світлого свята, а також, чи варто очікувати цього разу на традиційні "затяжні" вихідні, розкаже "Телеграф".

Великдень 2023 — дата

Щороку дата святкування Великодня змінюється. Цей день вираховується за місячним календарем, а термін, на який може припадати святкування, розтягується майже місяць: починаючи з 4 квітня і аж до 8 травня. Річ у тім, що головне християнське свято відзначають у першу неділю після Повні, яка настає після Дня весняного рівнодення.

У 2023 році Великдень ми будемо святкувати 9 квітня (західний обряд, католики) та 16 квітня (східний обряд, православні). У першому випадку дата обирається за григоріанським календарем, а в другому — за юліанським календарем.

Чи будуть додаткові вихідні на Великдень у 2023 році

Зазвичай це свято дає українцям один додатковий вихідний — згідно з чинним законодавством, неробочий день, що припадає на вихідний, переноситься на наступний робочий день. Таким чином у мирний час ми щороку маємо "затяжні вихідні" — суботу, неділю та понеділок. Цього року це були б 15, 16, 17 квітня.

Втім, зважаючи на воєнний стан, запроваджений в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, додаткового вихідного на Великдень не буде. Все стане на свої місця тільки у випадку, якщо воєнний стан скасують.

Головні звичаї і традиції Великодня

Ще в суботу ввечері у храмах проводиться Великодня служба, а після настання півночі починається урочисте богослужіння — Великодня заутреня. До сходу сонця священники мають освятити всі кошики, принесені вірянами. Зазвичай у кошик кладуть писанки й крашанки, пасочки, м’ясо, ковбасу, сир, масло, сіль і хрін. Можна додавати й інші продукти, наприклад, сало, пиріжки тощо.

Після освячення великодніх кошиків всі розходяться по домах і починають розговіння — вся сім’я збирається за святковим столом, щоб почастуватися освяченими продуктами та іншими смачними стравами. Застілля починається з молитви, а тоді всі по черзі б’ються крашанками, перевіряючи, чия міцніша.

Вдень заведено ходити у гості до родичів та близьких, до кумів та своїх хрещених батьків. На це світле свято всі "христосаються", тобто по-особливому вітаються. Замість звичайного "Добрий день!" люди говорять: "Христос Воскрес!", а їм потрібно відповідати: "Воістину Воскрес!".

Що не можна робити на Великдень

  1. Займатися тяжкою фізичною працею.
  2. Сваритися.
  3. Відмовляти іншим у допомозі.
  4. Вінчатися.
  5. Відвідувати кладовище.

Раніше ми розповідали про головні традиції та заборони Великого посту 2023: що потрібно, а що не можна робити у період з 27 лютого до 15 квітня. Піст триває цілих 7 тижнів і за цей час людина має підготуватися до Великодня тілесно й душевно.

Теги:
#Великдень #православна Пасха #Католицька пасха