Великдень 2023: коли будемо відзначати найсвітліше християнське свято

Чи будуть цьогоріч традиційні "затяжні" вихідні

Масляна закінчилася і почався Великий піст, а це значить, що зовсім скоро християни будуть відзначати головне свято року — Великдень. За тиждень до нього буде ще Вербна неділя або, як її ще називають, Вхід Господній до Єрусалиму.

Коли ж у 2023 році будемо відзначати Великдень, про звичаї і традиції цього світлого свята, а також, чи варто очікувати цього разу на традиційні "затяжні" вихідні, розкаже "Телеграф".

Великдень 2023 — дата

Щороку дата святкування Великодня змінюється. Цей день вираховується за місячним календарем, а термін, на який може припадати святкування, розтягується майже місяць: починаючи з 4 квітня і аж до 8 травня. Річ у тім, що головне християнське свято відзначають у першу неділю після Повні, яка настає після Дня весняного рівнодення.

У 2023 році Великдень ми будемо святкувати 9 квітня (західний обряд, католики) та 16 квітня (східний обряд, православні). У першому випадку дата обирається за григоріанським календарем, а в другому — за юліанським календарем.

Чи будуть додаткові вихідні на Великдень у 2023 році

Зазвичай це свято дає українцям один додатковий вихідний — згідно з чинним законодавством, неробочий день, що припадає на вихідний, переноситься на наступний робочий день. Таким чином у мирний час ми щороку маємо "затяжні вихідні" — суботу, неділю та понеділок. Цього року це були б 15, 16, 17 квітня.

Втім, зважаючи на воєнний стан, запроваджений в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, додаткового вихідного на Великдень не буде. Все стане на свої місця тільки у випадку, якщо воєнний стан скасують.

Головні звичаї і традиції Великодня

Ще в суботу ввечері у храмах проводиться Великодня служба, а після настання півночі починається урочисте богослужіння — Великодня заутреня. До сходу сонця священники мають освятити всі кошики, принесені вірянами. Зазвичай у кошик кладуть писанки й крашанки, пасочки, м’ясо, ковбасу, сир, масло, сіль і хрін. Можна додавати й інші продукти, наприклад, сало, пиріжки тощо.

Після освячення великодніх кошиків всі розходяться по домах і починають розговіння — вся сім’я збирається за святковим столом, щоб почастуватися освяченими продуктами та іншими смачними стравами. Застілля починається з молитви, а тоді всі по черзі б’ються крашанками, перевіряючи, чия міцніша.

Вдень заведено ходити у гості до родичів та близьких, до кумів та своїх хрещених батьків. На це світле свято всі "христосаються", тобто по-особливому вітаються. Замість звичайного "Добрий день!" люди говорять: "Христос Воскрес!", а їм потрібно відповідати: "Воістину Воскрес!".

Що не можна робити на Великдень

Займатися тяжкою фізичною працею. Сваритися. Відмовляти іншим у допомозі. Вінчатися. Відвідувати кладовище.

Раніше ми розповідали про головні традиції та заборони Великого посту 2023: що потрібно, а що не можна робити у період з 27 лютого до 15 квітня. Піст триває цілих 7 тижнів і за цей час людина має підготуватися до Великодня тілесно й душевно.