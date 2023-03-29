Квітень здивує неприємними сюрпризами: чого чекати від погоди на Великдень

Погода не потішить українців теплом

Погода у квітні обіцяє бути похмурою та більшу частину місяця холодною, з нерідкими "сюрпризами" у вигляді опадів. Синоптики розповіли, чого чекати українцям від погоди на Великдень, який цього року святкують 16 квітня.

Так, згідно із середнім прогнозом погоди по Україні на сайті Meteoprog, у цей святковий день температура повітря може підійматися до +17 градусів, а вночі стовпчики термометрів впадуть до +7. При цьому синоптики наголошують, що опадів у цей день не очікується.

Водночас за даними сайту Gismeteo, середня температура повітря в деяких містах 16 квітня може падати до позначки +10.. +12 градусів. Однак у більшості міст святковий день порадує сонячною погодою.

Прогноз погоди в Україні на Великдень

У Києві цього дня очікується до +11 градусів вдень та до +4 вночі. Погода буде хмарною протягом усього дня.

У Чернігові на Великдень синоптики обіцяють сонячну погоду При цьому температура повітря підійматиметься лише до +11 градусів вдень. Уночі очікується до +3.

У Дніпрі погода приготувала на свято опади у вигляді дощів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимально до +12 градусів, а вночі похолодає до +6.

У Запоріжжі 16 квітня також пройдуть дощі та температура повітря не підніметься вище +12 градусів. Вночі стовпчики термометрів впадуть до +6.

Мешканцям Одеси погода також приготувала неприємний сюрприз на Великдень. Упродовж дня очікується дощ, а температура повітря підніметься лише до +12 градусів вдень та до +8 – вночі.

Львів зустріне Великдень сонячною погодою. Однак стовпчики термометрів піднімуться лише до +10 градусів протягом дня. На ніч температура впаде до +2.

У Харкові цей день буде похмурим. Синоптики прогнозують до +12 градусів тепла вдень та до +5 градусів вночі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям у травні. Згідно з їхніми прогнозами, останній весняний місяць не буде багатим на опади.