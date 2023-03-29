Апрель удивит неприятными сюрпризами: чего ждать от погоды на Пасху

Погода не порадует украинцев теплом

Погода в апреле обещает быть хмурой и большую часть месяца холодной, с нередкими "сюрпризами" в виде осадков. Синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды на Пасху, которую в этом году празднуют 16 апреля.

Так, согласно среднему прогнозу погоды по Украине на сайте Meteoprog, в этот праздничный день температура воздуха может подниматься до +17 градусов, а ночью столбики термометров упадут до +7. При этом синоптики отмечают, что осадков в этот день не предвидится.

В то же время, по данным сайта Gismeteo, средняя температура воздуха в некоторых городах 16 апреля может падать до отметки в +10.. +12 градусов. Однако в большей части городов праздничный день порадует солнечной погодой.

Прогноз погоды в Украине на Пасху по городам

В Киеве в этот день ожидается до +11 градусов днем и до +4 ночью. Погода будет облачной на протяжении всего дня.

В Чернигове на Пасху синоптики обещают солнечную погоду. При этом температура воздуха будет подниматься лишь до +11 градусов днем. Ночью ожидается до +3.

В Днепре погода приготовила на праздник осадки в виде дождя. Днем столбики термометров поднимутся максимально до +12 градусов, а ночью похолодает до +6.

В Запорожье 16 апреля также продут дожди и температура воздуха не поднимется выше +12 градусов. К ночи столбики термометров упадут до +6.

Жителям Одессы погода также приготовила неприятный сюрприз на Пасху. На протяжении дня ожидается дождь, а температура воздуха поднимется всего до +12 градусов днем и до +8 — ночью.

Львов встретит Пасху солнечной погодой. Однако столбики термометров поднимутся лишь до +10 градусов в течение дня. К ночи температура упадет до +2.

В Харькове этот день будет пасмурным. Синоптики прогнозируют до +12 градусов тепла днем и до +5 градусов ночью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды ожидать украинцам в мае. Согласно их прогнозам, последний весенний месяц не будет богат на осадки.