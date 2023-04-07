Різке здорожчання Великоднього кошика: скільки коштуватиме цього року підготовка до свята

Скільки коштує Великодній кошик цього року

Цьогоріч українці вимушено зустрічатимуть Великдень в умовах воєнного стану. Попри те, що досить велика кількість українців відзначати свято у звичному режимі не зможуть, будуть все ж і такі, хто знову збиратиме Великодні кошики, наповнюючи їх смаколиками. "Телеграф" вирішив розібратися, у скільки цьогоріч обійдеться його традиційне приготування та освяченням.

Як розповів Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, у квітні 2023 року за паску, яйця, домашні ковбаски, буженину, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль родині з 4-х осіб доведеться викласти приблизно 1208,78 гривні. Ця ціна на 24,4% більша, аніж у минулому році (972 гривень).

Так основна складова кошика — яйця та паска, коштуватимуть 169,88 гривні за 1 кілограм, що на 26,8% більше її вартості у 2022 році.Таке різке здорожчання зумовлено здорожчанням основних складових, які використовуються для приготування паски: яєць, цукру та масла вершкового.

Саме яйця цьогоріч збільшилися в ціні на 92 % і тепер коштують по 65-75 гривні за один десяток.

Крім того, ще одним досить дорогим складовим великоднього кошика стануть м'ясні продукти. Ковбаса домашня зараз коштує приблизно 175 гривень за пів кілограма, буженина (0,5 кг) — 219,50 гривень. Дорожчим стало й сало — за пів кілограма українцям доведеться викласти до 110 гривень.

Серед молочки найбільше доведеться заплатити за твердий сир: 0,5 кілограма коштуватиме близько 189,50 гривень. Вершкове масло — 171,25 гривні за пів кіло, а м’який сир коштуватиме 87,50 гривень (також 0,5 кг).

Ціна 250-грамової баночки хріну складе 16 гривень (+-2 грн).

Якщо ж додати до великоднього кошика ще й "необов'язкові" продукти, такі як помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість збільшиться до 1463,28 гривні. Ця ціна є більшою на 20,9% за минулорічну у 1210 гривень.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 120 гривень (середня ціна 80-135 гривень за пляшку).

Раніше "Телеграф" повідомляв, в українських магазинах знову змінилися ціни на м'ясо — скільки зараз коштує свинина та курятина.