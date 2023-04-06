В Україні різко подорожчало м’ясо: які зараз ціни у супермаркетах

Найбільше подорожчала свинина

У квітні в Україні змінилися ціни на багато популярних у покупців продуктів, у тому числі подорожчало м’ясо. "Телеграф" розповість, яка зараз його вартість у великих українських супермаркетах.

Так, за даними порталу "Мінфін", у квітні стала дорожчою свинина, курятина та яловичина. На деякі види м’яса ціна за останній місяць стала вищою в межах 6-8 гривень. Найбільше зросла вартість свинини.

Ціни на курятину в супермаркетах

У період з березня по квітень стала дорожчою куряча гомілка. Наразі кілограм продають за ціною 80,45 гривні, а місяцем раніше – по 74,90. Також практично на гривню стала вищою вартість курячого філе. У квітні його середня ціна становить 142,60 грн за кілограм.

Ціни на свинину

Вартість свинини цього місяця зросла найбільше серед інших видів м’яса. Наприклад, свиняча лопатка подорожчала з 162,37 до 170,35, а свинячий шийок — з 200,65 до 208,73.

Ціни на свинячі ребра стали вищими зі 164,86 до 169,96, а свинячий шашлик подорожчав зі 180,16 до 186.

Ціни на яловичину

За останній місяць у великих українських супермаркетах подорожчали яловичі ребра. Ціна зросла із 144,49 до 152,98. Водночас подорожчала яловичина (гуляш). У березні кілограм продавали по 237,94, а зараз по 244,81.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Великодня в Україні злетять ціни на низку продуктів. Експерти порадили українцям, чим варто запастися заздалегідь.