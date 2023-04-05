В Україні змінилися ціни на молочку: скільки у квітні коштує молоко, сир та сметана

Деякі товари з молочки стали дешевшими, однак є й ті, що відчутно здорожчали

В Україні стрімко продовжують дорожчають популярні овочі. Однак це не єдиний товар, який останній часом дивує своїми цінниками. Зокрема, на ринках та у магазинах змінилися й ціни на молоко та іншу молочну продукцію.

Як повідомляє портал "Мінфін", який щоденно відстежує цінову політику в країні, на початку квітня ціна на молоко (жирність 1%) стала меншою — 38,60 гривень. Водночас більш жирне молоко (2,5%) обійдеться українцям у 40,66 гривні. Хоча ще у березні воно коштувало 38,75 гривні.

Що стосується сирів, то вони у порівнянні з минулим місяцем стали дешевшими. До прикладу, якщо на початку березня молочний продукт коштував 67,84 гривні за 300 грамів, то зараз ціна стала меншою майже на 8 гривень – 60,07 гривень.

Крім того, у квітні змінилися й ціни на сметану. Продукт (20%) у 340-грамовому пакуванні зараз коштує 45,13 гривні. А от сметана із жирністю 15% стала дешевшою — 39,17 гривні за упаковку у 350 грамів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що востаннє різке здорожчання молочної продукції спостерігалося у лютому.

Також нагадаємо, що на українських ринках відчутно подешевшав буряк.