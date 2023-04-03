В Україні різко подешевшав один із популярних овочів з борщового набору: в чому причина

Некондиційний овоч фермери готові віддавати чи не по 2 гривні за кіло

В Українських магазинах і на ринках поступово зменшуються ціни на деякі категорії овочів. Не винятком є й столовий буряк, який не припиняє дивувати своїми цінниками, хоча ще у минулому місяці він був стабільним.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, попит на дану продукцію в Україні на початку місяця помітно впав, тому фермери вимушено зменшують ціни на цю категорію товарів. Наразі столовий буряк продається по 5-7 гривень за один кілограм, що на 14% дешевше, аніж навіть на минулому тижні.

Водночас спостерігається збільшення пропозиції некондиційних буряків, кілограм яких виробники готові віддавати від 2 гривень.

Знижувальний ціновий тренд пов’язують зі збільшенням пропозиції столових буряків на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги. Водночас досить відчутною залишається й пропозиція некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни на якісну продукцію.

"Наразі ціна на столовий буряк в Україні вже в середньому в 1,6 раза нижча, ніж наприкінці березня 2022 року. При цьому деякі учасники ринку не виключають, що тенденція зниження цін збережеться й надалі, попри сезонне скорочення пропозиції цієї продукції. Свою думку вони пояснюють досить великими запасами столових буряків у місцевих сховищах", — пояснили аналітики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні спостерігається різке здорожчання овочів — у чому причина такої зміни цін.