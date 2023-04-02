В Україні подешевшали п’ять популярних овочів: які на них зараз ціни у супермаркетах

Найбільше за місяць подешевшали помідори

Навесні в Україні змінилися ціни на деякі продукти, включаючи популярні у покупців овочі. Йдеться про помідори, буряк, молоду капусту, білу цибулю та болгарський перець. "Телеграф" розповідає, скільки на початку квітня вони коштують у великих українських супермаркетах.

За даними порталу "Мінфін", найбільше в період із березня по квітень змінилися ціни на червоні помідори та болгарський перець. Останній упав у ціні більш як на 30 гривень, а помідори подешевшали майже на 37 гривень.

Ціни на буряки

У середньому овоч у квітні продають за ціною 9,55 гривні за кілограм. Місяцем раніше вартість буряків складала 10,41.

Ціни на білу цибулю

Цибуля цього місяця впала в ціні з 88,23 до 84,90 гривні. При цьому в останні місяці вартість цього овоча лише зростала.

Ціни на молоду капусту

У квітні молода капуста подешевшала з 77,34 до 69,90. Різниця у ціні за цей період склала 7,44. Варто зазначити, що у березні ціна на цей овоч різко злетіла на понад 20 гривень.

Ціни на болгарський перець

Після різкого подорожчання овочів у березні, у квітні ціни на нього значно впали. Наразі перець у середньому продають по 198,45 гривні, а місяцем раніше — по 228,96. таким чином, різниця у ціні становить 30,51.

Ціни на червоні помідори

Помідори у квітні подешевшали більше за інші овочі. Ціна впала майже на 37 гривень. Наразі овоч продають у великих українських супермаркетах по 79,17.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перед Великоднем в Україні подорожчає низка популярних продуктів. Експерти розповіли, чим українцям варто запасатися наперед.