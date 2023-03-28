Ціни на алкоголь знову підскочили: що здорожчало найбільше

Втратило в ціні серед алкоголю лише вино

В Україні триває незначне здорожчання популярних продуктів. Вирішили не пасти задніх і виробники алкогольних товарів, про що свідчить березнева вартість горілки та пива. Єдина позиція серед міцних напоїв, яка дещо втратила в ціні за останній місяць — це вино. Його середня вартість зменшилася на 3,57%.

Детальніше про ситуацію на ринку алкоголю повідомляє портал "Мінфін". Зазначимо, що загальний індекс споживчих цін у цій категорії товарів за березень склав 101,46%. Всього за чотири тижні вартість напоїв зросла на 1,46%.

Спеціалісти підкреслюють, що у лютому 2023-го підвищення цін на міцні напої було меншим — всього 1,07%. Причини чергового стрибка цін не повідомляються.

Ціни на алкоголь в Україні у березні 2023

Найбільше у березні змінилася вартість горілки. В середньому цей напій подорожчав з початком весни на 5,37%. Так, за півлітрову пляшку "Хлібного дару" зараз доведеться викласти не менше 120,11 грн.

Трохи відстає від оковитої пиво, котре завжди тримається у переліку популярних напоїв у різних категорій громадян. За березень ціни на нього зросли на 2,02%. За 0,5 л світлого пива нині просять близько 23,07 грн, а темне традиційно вийде дорожчим: 26,71 грн за пів літра.

Як уже зазначалося, впали ціни лише на вино — десь на 3,57%. Це приємна новина, зважаючи на вартість цього напою у лютому. Тоді за пляшку вина в середньому доводилося переплачувати на 4,24%. На прикладі марки Vardiani Піросмані спеціалісти стверджують, що 0,75 мл червоного вина нині в середньому просять 105,27 грн.

Нагадаємо, що в Україні роздумують над імовірною зміною продажу алкогольних та тютюнових виробів задля протистояння із тіньовим ринком. Зокрема, для цього типу товарів можуть запровадити винятково безготівковий розрахунок.

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