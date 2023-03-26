Купити алкоголь у Києві тепер простіше: що змінилося з 27 березня

Діяти графік буде на дві години довше

В Києві змінюється тривалість комендантської години і разом з цим певні графіки життя. Зокрема серед них — графік роботи метрополітену. Нова тривалість комендантської години з 00:00 по 05:00.

Як з'ясував "Телеграф" змінюється й інший графік — час продажу алкогольних напоїв. Набуде чинності він 27 березня, у понеділок.

Купити пиття з градусом можна буде на дві години довше — час продажу у магазинах та торговельних мережах продовжили до 21:00. Тож на придбання алкоголю в бажаючих є 10 годин протягом дня. Продаж відкривається з 11:00. Раніше він починався у той самий час, але закінчувався 19 годиною.

В Київській області рішення про продовження часу продажу алкоголю покладене на кожну громаду окремо. Рекомендація для громад Київської області від оперативного штабу на продовження термінів продажу алкоголю була надана ще минулого тижня.

З основними змінами в роботі транспорту можна ознайомитись у матеріалі "Телеграфа": Що змінюється зі скороченням комендантської години і як ходитиме транспорт

Як повідомлялося раніше, у Києві змінюють назви вулиці та інші об'єкти. Столиця позбувається назв, пов'язаних з росією чи радянщиною.