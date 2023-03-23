У Києві більше не буде площі Льва Толстого: обрано нову назву

Загалом у Києві вже перейменували 288 міських об’єктів

В Україні триває процес дерусифікації. У зв’язку з цим ще кілька вулиць та площ у столиці нашої батьківщини змінили свою назву.

Про це повідомив голова міста Віталій Кличко.

Зокрема, йдеться про площу Льва Толстого, яка тепер має назву площа Українських Героїв.

Крім того, на сьогоднішньому (23 березня) засіданні Київрада перейменувала ще 14 вулиць, провулків, проспектів та бульварів, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Названі деякі з них:

вулиця Льва Толстого — вулиця Гетьмана Павла Скоропадського

бульвар Перова — проспект Воскресенський

проспект Визволителів — проспект Георгія Нарбута

проспект Юрія Гагаріна — проспект Леоніда Каденюка

вулиця Марини Цвєтаєвої — вулиця Олександри Екстер

вулиця Суздальська — вулиця Олекси Гірника.

Варто зазначити, що у Києві вже перейменували 288 міських об’єктів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українці ставляться до перейменування вулиць. Більшість опитаних громадян вважають це позитивною зміною, але є й ті, хто проти.

Також ми повідомляли, що на Сумщині оригінально перейменували вулицю у рамках декомунізації.