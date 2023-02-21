Повна дерусифікація: "Укрзалізниця" відмовиться від російських назв та символів, названі строки

У компанії хочуть викинути на звалище історії все, що пов’язувало з країною-агресором

Компанія "Укрзалізниця" заявляє про свої плани позбавитися всіх назв та символів, які якось пов’язані з росією чи СРСР, до 2025 року. Зокрема, однією з глобальних змін стане зміна назв двох регіональних філій.

Процес підготовки до повної дерусифікації розпочато ще влітку 2022 року. Тоді в компанії зайнялися детальним вивченням юридичних та технічних проблем, зібрали все, що потрібно перейменувати, і на основі цього склали комплексну програму українізації. Про це сьогодні, 21 лютого, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"Пора назавжди позбутися радянського та імперського минулого, викинути на звалище історії все, що нас пов’язує з росією — окупантом і ворогом, який намагається знищити Україну. Час повністю українізувати залізницю", — йдеться у повідомленні.

Також буде змінено назви регіональних філій "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця". Про це заявив голова правління товариства Олександр Камишин під час презентації цієї програми.

"Чому залізниця з центром у столиці називається "Південно-Західна", а залізниця, яка має центр у Харкові, на півночі України, — "Південна"? Це засилля імперської, російської давнини, яка не має нічого спільного з українською сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми "Залізна українізація" ми змінимо це раз і назавжди", — пояснив він.

За його словами, процес перейменування філій буде завершено вже до кінця 2023 року.

У період з 2023 по 2024 рік буде виконано перейменування зупинок та станцій.

"Ленселище, Жовтнева, Колгоспна, Радгоспна та багато інших. Російські асоціативні найменування з часів обрусіння України та гегемонії СРСР. Але зараз, переосмислюючи минуле, ми прямуємо в майбутнє, і настав час позбутися неприйнятних назв станцій і зупинок", — зазначили в компанії.

Разом з органами місцевого самоврядування "Укрзалізниця" підготує необхідні пропозиції та обере для них патріотичні назви. Крім того, нарешті буде прибрано переклад наших міст на російську з фасадів станцій.

Також незабаром, як запевняють у компанії, на українських залізничних квитках повністю зникнуть написи російською мовою, як того вимагають застарілі нормативні акти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Харківщині продовжується процес перейменування населених пунктів. Одне із сіл пропонують перейменувати з Ватутіного на Залужне.