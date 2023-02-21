Полная дерусификация: "Укрзализныця" откажется от российских названий и символов, названы сроки

В компании хотят выбросить на свалку истории всё, что связывало со страной-агрессором

Компания "Укрзализныця" заявляет о своих планах избавиться от всех названий и символов, которые как-то связаны с россией или СССР до 2025 года. В частности, одним из глобальных изменений станет смена названий двух региональных филиалов.

Процесс подготовки к полной дерусификации был начат еще летом 2022 года. Тогда в компании занялись детальным изучением юридических и технических проблем, собрали все, что нужно переименовать и на основе этого составили комплексную программу украинизации. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Пора навсегда избавиться от советского и имперского прошлого, выбросить на свалку истории все, что нас связывает с россией — оккупантом и врагом, пытающимся уничтожить Украину. Пора полностью украинизировать железную дорогу", — говорится в сообщении.

Также будут изменены названия региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога". Об этом заявил глава правления общества Александр Камышин в ходе презентации этой программы.

"Почему железная дорога с центром в столице называется "Юго-Западная", а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины, — "Южная"? Это засилье имперской, русской древности, не имеющей ничего общего с украинским настоящим. Именно поэтому в рамках нашей программы "Железная украинизация" мы изменим на этот раз и навсегда", — объяснил он.

По его словам, процесс переименования филиалов будет завершен уже к концу 2023 года.

В период с 2023 по 2024 год будет выполнено переименование остановок и станций.

"Ленпосёлок, Октябрьская, Колхозная, Совхозная и многие другие. Русские ассоциативные наименования со времен обрусения Украины и гегемонии СССР. Но сейчас, переосмысливая прошлое, мы направляемся в будущее, и пора избавиться от неприемлемых названий станций и остановок", — отметили в компании.

Вместе с органами местного самоуправления "Укрзализныця" подготовит необходимые предложения и выберет для них патриотические названия. Кроме того, наконец будет убран перевод наших городов на русский с фасадов станций.

Также совсем скоро, как уверяют в компании, на украинских ж/д билетах полностью исчезнут надписи на русском языке, как того требуют устаревшие нормативные акты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Харьковщине продолжается процесс переименования населенных пунктов. Одно из сел предлагают переименовать из Ватутино в Залужное.