В Киеве больше не будет площади Льва Толстого: выбрано новое название
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Всего в Киеве уже переименовали 288 городских объектов
В Украине продолжается процесс дерусификации. В связи с этим еще несколько улиц и площадей в столице нашей родины сменили свое название.
Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.
В частности, речь идет о площади Льва Толстого, которая теперь носит название площадь Украинских Героев.
Кроме того, на сегодняшнем (23 марта) заседании Киевсовет переименовал еще 14 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с россией и советским прошлым. Названы некоторые из них:
- улица Льва Толстого — улица Гетьмана Павла Скоропадского
- бульвар Перова — проспект Воскресенский
- проспект Освободителей — проспект Георгия Нарбута
- проспект Юрия Гагарина — проспект Леонида Каденюка
- улица Марины Цветаевой — улица Александры Экстер
- улица Суздальская — улица Олексы Горняка.
Стоит отметить, что в Киеве уже переименовали 288 городских объектов.
Напомним, ранее мы писали, как украинцы относятся к переименованию улиц. Большая часть опрошенных граждан считают это позитивным изменением, но есть и те, кто против.
Также мы сообщали, что на Сумщине оригинально переименовали улицу в рамках декоммунизации.