В Киеве больше не будет площади Льва Толстого: выбрано новое название

Всего в Киеве уже переименовали 288 городских объектов

В Украине продолжается процесс дерусификации. В связи с этим еще несколько улиц и площадей в столице нашей родины сменили свое название.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

В частности, речь идет о площади Льва Толстого, которая теперь носит название площадь Украинских Героев.

Кроме того, на сегодняшнем (23 марта) заседании Киевсовет переименовал еще 14 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с россией и советским прошлым. Названы некоторые из них:

улица Льва Толстого — улица Гетьмана Павла Скоропадского

бульвар Перова — проспект Воскресенский

проспект Освободителей — проспект Георгия Нарбута

проспект Юрия Гагарина — проспект Леонида Каденюка

улица Марины Цветаевой — улица Александры Экстер

улица Суздальская — улица Олексы Горняка.

Стоит отметить, что в Киеве уже переименовали 288 городских объектов.

Напомним, ранее мы писали, как украинцы относятся к переименованию улиц. Большая часть опрошенных граждан считают это позитивным изменением, но есть и те, кто против.

Также мы сообщали, что на Сумщине оригинально переименовали улицу в рамках декоммунизации.