Київ перейшов на новий розклад: як працює столичне метро з 26 березня (графік)

Одна станція лишиться поки закритою

В Києві та на теренах Київської області з 26 березня починають діяти нові рамки комендантської години. Обмеження встановлені з опівночі до п’ятої ранку. Через це весь транспорт столиці збільшить час роботи на годину зранку та на 30 хвилин ввечері.

Метро буде працювати з 6:00 по 23:00. Варто зауважити, що станції закриваються в різний час. Це пов’язано зі слідуванням останнього потяга на лінії. В годину пік інтервал 4 — 5 хвилин, в інший час 8 — 10 хвилин. Графік руху на гілках публікує міська влада.

Рух метро на зеленій гілці

Рух метро на синій гілці

Рух метро на червоній гілці

З початку квітня в роботі метро буде ще одна зміна — почне працювати станція "гідропарк", вхід через вестибюль 1. Коли лунатиме повітряна тривога станція не працюватиме, на "червоній" гілці потяги метро будуть їздити від "Академмістечка" до "Арсенальної". Станцію "Дніпро" не відкриватимуть.

Все зміни в роботі столичного транспорту в матеріалі "Телеграфа": Комендантська година у Києві скорочується. Що зміниться і як ходитиме транспорт

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна вранці 26 березня перейшла на літній час. Варто перевірити переведення стрілок годинника на механічних пристроях.