Київ намочить, а Донецьк засушить: синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

В Україні намічаються дощові вихідні

Синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні. Як виявилося, цього уїкенду в Україні погода не квапиться тішити нас сонячною погодою, а в більшості міст у неділю, 26 березня, очікуються опади.

Однак, як повідомляє сайт Sinoptik, температура вдень триматиметься в районі +11 °С.

Погода у Львові 25-26 березня

Місту слід очікувати мінливої хмарності з серйозними опадами у суботу, 25 березня, і рясним дощем у неділю, 26 березня. Температура повітря вдень становитиме +11…12 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до +6…8 °С.

Погода у Києві 25-26 березня

У столиці України прогнозується хмарна погода з ймовірністю чималих опадів у обидва вихідні, хоча раніше дощ прогнозувався лише в неділю. Повітря удень прогріється до +13…15 градусів тепла, а вночі позначки термометрів знизяться до позначок +9…11 °С.

Погода у Харкові 25-26 березня

Погода на сході Україні буде переважно хмарною і дуже мокрою, особливо у неділю, 26 березня. Удень температура у Харкові становитиме близько 13…16 градусів тепла, а вночі опускатиметься до +8…9 °С.

Погода у Донецьку 25-26 березня

У Донецьку погода найбільш сонячна з-поміж інших міст (хоча раніше неділя прогнозувалася "мокрою"), але очікується мінлива хмарність. Удень показники термометрів стабільно триматимуться в районі +16 °С. Температура тут вночі буде найнижчою в Україні: +4…6 градусів.

Погода у Дніпрі 25-26 березня

У Дніпрі синоптики передбачають 25-26 березня мінливу хмарність і чималі опади. Там температура повітря вдень становитиме +12…16 °С. Уночі позначки термометрів покажуть +8…9 градусів. У неділю місто очікує дощ у другій половині дня.

Погода в Одесі 25-26 березня

У місті буде мінлива хмарність, місцями з рясними опадами. Повітря удень прогріється до +10…11 °С, а вночі позначки термометрів знизяться близько до 8 градусів тепла. Рясний дощ синоптики прогнозують у неділю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про аномальне потепління на кінець березня.