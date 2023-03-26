Киев перешел на новое расписание: как работает столичное метро с 26 марта (график)

Одна станция остается пока закрытой

В Киеве и на территории Киевской области с 26 марта начинают действовать новые рамки комендантского часа. Ограничения установлены с полуночи до пяти утра. Поэтому весь транспорт столицы увеличит время работы на час утром и на 30 минут вечером.

Метро будет работать с 6:00 до 23:00. Следует заметить, что станции закрываются в разное время. Это связано со следованием последнего поезда на линии. В час пик интервал 4 – 5 минут, в другое время 8 – 10 минут. График движения на ветвях публикуют городские власти.

Движение метро на зеленой ветке

Движение метро на синей ветке

Движение метро на красной ветке

С начала апреля в работе метро будет еще одно изменение — начнет работать станция "Гидропарк", вход через вестибюль 1. Когда будет звучать воздушная тревога, станция не будет работать, на "красной" ветке поезда метро будут ездить от "Академгородка" до "Арсенальной". Станцию "Днепр" не будут открывать.

Все изменения в работе столичного транспорта в материале Телеграфа: Комендантский час в Киеве сокращается. Что изменится и как будет ходить транспорт

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина утром 26 марта перешла на летнее время. Следует проверить перевод стрелок часов на механических устройствах.