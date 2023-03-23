Киев намочит, а Донецк засушит: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

В Украине намечаются дождливые выходные

Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные. Как оказалось, в этот уикенд в Украине погода не спешит радовать нас солнечной погодой, а в большинстве городов в воскресенье, 26 марта, ожидаются осадки.

Однако, как сообщает сайт Sinoptik, температура днем будет держаться в районе +11 °С.

Погода во Львове 25-26 марта

Городу следует ожидать переменной облачности с обильными осадками в субботу, 25 марта, и обильным дождем в воскресенье, 26 марта. Температура воздуха днем составит +11…12 градусов. Ночью отметки термометров упадут до +6…8 °С.

Погода в Киеве 25-26 марта

В столице Украины прогнозируется облачная погода с вероятностью небольших осадков в оба выходных, хотя дождь прогнозировался лишь в воскресенье. Воздух днем прогреется до +13…15 градусов тепла, а ночью отметки термометров снизятся до отметок +9…11 °С.

Погода в Харькове 25-26 марта

Погода на востоке Украины будет преимущественно облачной и мокрой, особенно в воскресенье, 26 марта. Днем температура в Харькове составит около 13-16 градусов тепла, а ночью будет опускаться до +8-9 °С.

Погода в Донецке 25-26 марта

В Донецке погода наиболее солнечная из других городов (хотя раньше воскресенье прогнозировалось "мокрым"), но ожидается переменная облачность. Днем показатели термометров будут стабильно держаться в районе +16 °С. Температура ночью будет самой низкой в Украине: +4…6 градусов.

Погода в Днепре 25-26 марта

В Днепре синоптики предполагают 25-26 марта переменную облачность и немалые осадки. Там температура воздуха днем будет +12…16 °С. Ночью отметки термометров покажут +8…9 градусов. В воскресенье город ожидает дождь во второй половине дня.

Погода в Одессе 25-26 марта

В городе будет переменная облачность, местами с обильными осадками. Воздух днем прогреется до +10…11 °С, а ночью отметки термометров снизятся до 8 градусов тепла. Обильный дождь синоптики прогнозируют в воскресенье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об аномальном потеплении на конец марта.