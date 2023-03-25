Комендантский час в Киеве сокращается. Что изменится и как будет ходить транспорт

Увеличится и время работы метро и время продажи алкоголя

С воскресенья, 26 марта, в Киеве сокращают комендантский час, согласно решению городской военной администрации. Это должно сделать столицу более комфортной для жителей и позволить более свободно передвигаться по городу.

"Телеграф" рассказывает о главных изменениях:

Когда комендантский час в Киеве

По старой системе, комендантский час действовал с 23:00 до 05:00. Но с 26 марта находиться на улице можно на час дольше, ограничения сократили до промежутка с 00:00 и до 05:00. Такие правила будут действовать в Киеве и на всей территории Киевской области.

Во время комендантского часа по-прежнему запрещено :

находиться на улице и в других общественных местах,

перемещаться транспортом или пешком.

Все еще можно выходить на улицу для того, чтобы спуститься в укрытие во время воздушной тревоги.

Передвигаться по городу во время комендантского часа могут работники критической инфраструктуры со спецпропусками установленного образца и документом, удостоверяющим личность.

Как будет работать метро

Общественный транспорт Киева, то есть метро, все автобусы, троллейбусы и трамваи увеличат свое время работы на час утром и на 30 мин – вечером.

С 26 марта график работы общественного транспорта будет следующим:

наземный общественный транспорт — 05:30-23:30;

метрополитен — 06:00-23:00;

фуникулер — 07:00-22:00.

Что касается работы метро – станции закрываются в разное время с учетом следования последних поездов на линиях. Интервал движения поездов составляет 4-5 минут в час пик, 8-10 минут в другое время.

Сейчас график будет выглядеть так:

Режим работы метро на "зеленой" ветке

Режим работы метро на "красной" ветке

Режим работы метро на "синей" ветке

Также с 1 апреля снова заработает станция метро "Гидропарк", открытым будет только вестибюль №1. Но во время воздушных тревог станцию будут закрывать, а на "красной" ветке поезда будут курсировать от "Академгородка" до "Арсенальной" (по-прежнему).

Единственной закрытой станцией киевской подземки останется "Днепр".

Междугородные автобусы

Большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов Киевщины будут работать дольше. Так, пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 вечером.

Продажа алкоголя

С понедельника, 27 марта, в Киеве алкоголь в магазинах и торговых сетях разрешат продавать с 11:00 до 21:00. Ранее продажи были разрешены с 11:00 до 19:00.

Относительно Киевской обл. — оперативный штаб еще на прошлой неделе рекомендовал общинам региона также продлить срок продажи алкоголя. Дальше решения за общинами.

Как сообщал "Телеграф", в Украине в ночь с 25 на 26 марта состоится перевод часов на летнее время. Стрелки нужно будет перевести на один час вперед – четыре часа.