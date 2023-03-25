Комендантский час в Киеве сокращается. Что изменится и как будет ходить транспорт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Увеличится и время работы метро и время продажи алкоголя
С воскресенья, 26 марта, в Киеве сокращают комендантский час, согласно решению городской военной администрации. Это должно сделать столицу более комфортной для жителей и позволить более свободно передвигаться по городу.
"Телеграф" рассказывает о главных изменениях:
Когда комендантский час в Киеве
По старой системе, комендантский час действовал с 23:00 до 05:00. Но с 26 марта находиться на улице можно на час дольше, ограничения сократили до промежутка с 00:00 и до 05:00. Такие правила будут действовать в Киеве и на всей территории Киевской области.
Во время комендантского часа по-прежнему запрещено :
- находиться на улице и в других общественных местах,
- перемещаться транспортом или пешком.
Все еще можно выходить на улицу для того, чтобы спуститься в укрытие во время воздушной тревоги.
Передвигаться по городу во время комендантского часа могут работники критической инфраструктуры со спецпропусками установленного образца и документом, удостоверяющим личность.
Как будет работать метро
Общественный транспорт Киева, то есть метро, все автобусы, троллейбусы и трамваи увеличат свое время работы на час утром и на 30 мин – вечером.
С 26 марта график работы общественного транспорта будет следующим:
- наземный общественный транспорт — 05:30-23:30;
- метрополитен — 06:00-23:00;
- фуникулер — 07:00-22:00.
Что касается работы метро – станции закрываются в разное время с учетом следования последних поездов на линиях. Интервал движения поездов составляет 4-5 минут в час пик, 8-10 минут в другое время.
Сейчас график будет выглядеть так:
Также с 1 апреля снова заработает станция метро "Гидропарк", открытым будет только вестибюль №1. Но во время воздушных тревог станцию будут закрывать, а на "красной" ветке поезда будут курсировать от "Академгородка" до "Арсенальной" (по-прежнему).
Единственной закрытой станцией киевской подземки останется "Днепр".
Междугородные автобусы
Большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов Киевщины будут работать дольше. Так, пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 вечером.
Продажа алкоголя
С понедельника, 27 марта, в Киеве алкоголь в магазинах и торговых сетях разрешат продавать с 11:00 до 21:00. Ранее продажи были разрешены с 11:00 до 19:00.
Относительно Киевской обл. — оперативный штаб еще на прошлой неделе рекомендовал общинам региона также продлить срок продажи алкоголя. Дальше решения за общинами.
Как сообщал "Телеграф", в Украине в ночь с 25 на 26 марта состоится перевод часов на летнее время. Стрелки нужно будет перевести на один час вперед – четыре часа.