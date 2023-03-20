Сокращение комендантского часа в Киеве: КГВА издала новый приказ

Изменения вступят в силу уже в грядущее воскресенье

В украинской столице с грядущего воскресенья планируют изменить комендантский час. С 26 марта он будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно.

Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года. Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно", — пояснили в ведомстве.

Также в КГВА добавили, что систематически принимают все возможные меры для улучшения жизни всех жителей столицы, учитывая все меры безопасности.

Кроме того, военные власти Киева анонсировали ряд новых изменений, которые планируется внедрить уже в ближайшее время. Однако детали, чего ожидать киевлянам в будущем, разглашать не стали.

В КГВА также напомнили, что во время действия комендантского часа горожанам категорически запрещено находиться на улицах и других общественных местах или передвигаться пешком или на авто- велотранспорте. При условии, что запрет не будет учтен, представители комендантского патруля имеют полное право задержать личность и проверить его документы или установить причины соответствующего нарушения. Более того, может быть проведена проверка личных вещей, транспортного средства или даже жилища задержанного.

"Выходить на улицу разрешено только, чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги", — отметили в военной администрации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что решение об изменении продолжительности комендантского часа в Киеве впервые было обнародовано КГГА еще 17 марта.