Скорочення комендантської години в Києві: КМВА видала новий наказ

Зміни наберуть чинності вже з прийдешньої неділі

В українській столиці з прийдешньої неділі змінять комендантську годину. З 26 березня вона діятиме з 00:00 до 05:00 щоденно.

Про це у понеділок, 20 березня, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року. Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щоденно", — пояснили у відомстві.

Також у КМВА додали, що систематично вживають усіх ймовірних заходів задля покращення життя усіх жителів столиці, враховуючи усі безпекові заходи.

Крім того, військова влада Києва анонсувала низку нових змін, які планують впровадити вже найближчим часом. Однак деталі, чого саме очікувати киянам у майбутньому, розголошувати не стали.

У КМВА також нагадали, що під час дії комендантської години містянам категорично заборонено перебувати на вулицях і в інших громадських місцях або пересуватися пішки чи на авто- та велотранспорті. За умови, що заборона не буде врахована, комендантський патруль має повне право затримати особу та перевірити її документи або встановити причини відповідного порушення. Ба більше, може бути здійснена перевірка особистих речей, транспортного засобу чи навіть помешкання затриманого.

"Виходити на вулицю дозволено тільки, щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги", — наголосили у військовій адміністрації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рішення стосовно зміни тривалості комендантської години у Києві вперше було оприлюднено КМДА ще 17 березня.