З якого дня в Києві скоротять комендантську годину: Кличко дав відповідь і повідомив деталі

Коменданську годину змінять у Києві та Київській області, а також у деяких інших регіонах

У столиці України змінять комендантську годину. З кінця наступного тижня метро, магазини та наземний громадський транспорт працюватимуть на одну годину довше.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, скорочення комендантської години заплановано на 26 березня з півночі.

Того ж дня, 26 березня, робота метро та наземного громадського транспорту подовжиться на годину. Робота магазинів, торгових центрів та ресторанів також триватиме. Але роботодавці мають враховувати, що працівникам потрібно дістатися додому до початку комендантської години.

На Київщині комендантську годину теж скоротять. Вона буде такою самою, як і у столиці — з 00:00 до 05:00 щодня.

"Більшість обласних центрів України теж скоротили час дії комендантської години", — додав Віталій Кличко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві мають намір прибрати частину блокопстів. Роботи з ліквідації огорож вже розпочалися в окремих районах міста.