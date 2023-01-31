У Києві вводять нові перепустки для пересування після комендантської години: подробиці

Після 23:00 Києвом на авто зможе пересуватися вузький перелік осіб

У Києві вводять нові перепустки для пересування автомобілем під час комендантської години. Новий формат перепусток почне діяти вже з лютого.

Про це розповів комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій, повідомляє Київська міська військова адміністрація. За його словами, замінити старі перепустки на нові можна буде з 1 по 15 лютого у комендатурі.

Віктор Плахтій розповів, що новий перепустку на пересування під час комендантської години буде покладено лише особам, які належать до сектору оборони або безпеки, органів державної влади та критичної інфраструктури столиці. Нагадаємо, що комендантська година в Києві діє з 23:00 до 05:00 наступного дня.

"Жителям та гостям міста Києва настійно рекомендуємо дотримуватись правил комендантської години, які повідомляються через комунальні засоби масової інформації, оголошення в громадському транспорті та сполучення на дошках оголошень" – сказав Комендант столиці.

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