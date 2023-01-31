В Киеве вводят новые пропуски для передвижения после комендантского часа: подробности

После 23:00 по Киеву на авто сможет передвигаться узкий перечень лиц

В Киеве вводят новые пропуски для передвижения на автомобиле во время комендантского часа. Новый формат пропусков начнет действовать уже с февраля.

Об этом рассказал комендант города Киев, генерал-майор Виктор Плахтий, передает Киевская городская военная администрация. По его словам, заменить старые пропуски на новые можно будет с 1 по 15 февраля в комендатуре.

Виктор Плахтий рассказал, что новый пропуск на передвижение во время комендантского часа будет положен только лицам, которые относятся к сектору обороны или безопасности, органам государственной власти и критической инфраструктуре столицы. Напомним, что комендансткий час в Киеве действует с 23:00 до 05:00 следующего дня.

"Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые сообщаются через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений" – сказал Комендант столицы.

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