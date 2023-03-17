С какого дня в Киеве сократят комендантский час: Кличко дал ответ и сообщил детали

Комендансткий час изменят в Киеве и Киевской области, а также в некоторых других регионах

В столице Украины изменят комендантский час. С конца следующей недели метро, магазины и наземный общественный транспорт Киева будут работать на час дольше.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сокращение комендантского часа запланировано на 26 марта с полуночи.

В тот же день, 26 марта, график работы метро и наземного общественного транспорта продлится на час. Работа магазинов, торговых центров и ресторанов также продлится. Но работодатели должны учитывать, что работникам нужно добраться домой до начала комендантского часа.

В Киевской области комендантский час тоже сократят. Он будет таким же, как и в столице — с 00:00 до 05:00 каждый день.

"Большинство областных центров Украины тоже сократили время действия комендантского часа", — добавил Виталий Кличко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве намерены убрать часть блокпостов. Работы по их ликвидации уже начались в отдельных районах города.