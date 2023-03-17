В Киеве сокращают комендантский час: названы причины и новое время

В Киеве было принято решение сократить время комендантского часа. Таким образом, он будет действовать с 00:00 до 05:00. Жителям столицы уже озвучили предварительную дату введения изменений.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Недавно КГВА совместно с командованием Группировки сил и средств обороны столицы проработали решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений в столице. Часть блокпостов останется, часть перейдет в "спящий режим" и еще одна часть будет демонтирована. Сейчас данное решение уже внедряется. Это в свою очередь сделает столицу более комфортной для жителей и позволит горожанам свободнее передвигаться по Киеву.

"После решения вопроса по усовершенствованию системы инженерных заграждений, сейчас идет процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве. Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, она продлится с 00:00 до 05:00 каждый день", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение комендантского часа позволит увеличить время работы общественного транспорта, а также предприятий сферы обслуживания в городе. При этом Киевской городской военной администрацией будут учтены все гарантии безопасности населения.

"Но в сотый, в тысячный раз всем напомню – Война не закончилась. Война продолжается. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если возникнут основания – меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена", — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Жителям столицы напомнили, что во время комендантского часа горожанам нельзя находиться на улице и других общественных местах, а также передвигаться на авто. В случае нарушения этих правил комендантский патруль может задержать данное лицо и проверить наличие документов.

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