Кому война, а кому... В Киеве неизвестные похитили кабель освещения "Урбан-парка" на ВДНХ

Неизвестные "существа" украли десятки автоматов из новых фонарей и погрузили экспозицию в сплошную тьму

Несмотря на войну, которая показала высокий уровень сознания всего нашего общества, "понятия" некоторых украинцев, к сожалению, продолжают оставаться на "довоенном" или даже на "советском" (пещерном) уровне.

Такой вывод напрашивается после публикации директора Экспоцентра ВДНХ Евгения Мушкина на странице Facebook.

"Урбан-парк — одна из самых популярных локаций ВДНХ. Особенно весной, когда, наконец, можно проводить больше времени на свежем воздухе. Однако, к сожалению, нашлись существа, которых это чрезвычайное место привлекло как способ наживы", — пишет он.

По информации Мушкина, в ночь на четверг, 16 марта, неизвестные украли десятки автоматов из новых фонарей и сотни метров кабелей.

"Повыдирали провода с подземных кабельных каналов. Пока точная сумма ущерба еще не определена, однако предварительно — это будет как минимум сотня тысяч гривен", — возмущается директор парка.

По информации Мушкина, из-за инцидента администрации ВДНХ придется восстанавливать освещение длительное время. Процесс непростой, и пока работы будут продолжаться в Урбан-парке, там, к сожалению, там будет темно.

"Нам очень жаль, что такие случаи происходят. В последнее время, к сожалению, все чаще. Мы уже подали заявление в Национальную полицию Украины и надеемся, что злоумышленники будут найдены, и они понесут справедливое наказание", — пишет Мушкин.

Напомним, Urban park – первая часть самого масштабного и современного спортивного кластера, открытая в 2021 году на территории ВДНХ. На сегодняшний день здесь работает скейт-парк размером 2500 м.кв, стритфутбольная и стритбольная площадка, локации для занятия уличными танцами, воркаутом, паркуром. Тренировки в Urban park проводят только тренеры с сертификатом от Экспоцентра.

В будущем парк планируют пополнить беговыми дорожками с профессиональным покрытием, площадками для TRX, кроссфита, йоги и фитнеса, столами для настольного тенниса, бассейном с трамплином, скалодромом и т.д.

В комментариях украинцы возмущаются поступком неизвестных варваров и прогнозируют, что в случае их нового "успеха" воровство будет повторяться.

И если правоохранители не смогут ничего поделать с ворами, то, возможно, нам, "простым украинцам", стоит сплотиться и организовать "засаду" с целью "отлова" и последующего наказания негодяев – к примеру, вручение им "именных" повесток, предусматривающих ускоренное "обучение" и отправку на фронт? Ведь под Бахмутом бойцы, вероятно, смогут объяснить недолугим "бизнесменам", что воровать провода в городском парке – это не самая удачная "бизнес-идея". Поэтому ждем дальнейшей информации от администрации ВДНХ и ее предложений.

Напомним, что, к сожалению, Киев теряет деньги не только от "мелких воришек", но и в гораздо больших масштабах.