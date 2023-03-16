Киев потерял деньги на строительство ветки трамвая в центр города: "слуги" винят Кличко, у того своя версия

"Телеграф" разбирался в ситуации, почему срывается современный проект и есть ли в этом "зрада"

Несмотря на ряд попыток россии спровоцировать коллапс в Киеве, жизнь в столице худо-бедно бурлит в своем ритме. Впрочем, порой удары по городу приходят оттуда, откуда их не ждали. Так, Всемирный банк приостановил финансирование проекта строительства линии трамвая в Киеве от ж/д вокзала до "Дворца спорта". В сети уже нашли виновных и обвинили городскую власть в потере инвестиций, но, кажется, не все так просто.

"Телеграф" разбирался, что же действительно произошло и как это может повлиять на комфорт и кошельки горожан.

Потерянные годы и деньги – на ветер?

Напомним, по плану, строительство новой линии должно было оптимизировать транспортные маршруты города. В частности, разгрузить Святошинско-Броварскую ветку метрополитена, особенно станции метро "Вокзальная", "Политехнический институт" и пересадочные узлы метрополитена "Золотые Ворота – Театральная", а также "Крещатик – Майдан Независимости". В октябре 2021 г. Кабинет министров одобрил привлечение займа от Всемирного банка на общую сумму в 39 миллионов долларов.

Проект участка в центр города. Фото — kyivcity.gov.ua

Фото — kyivcity.gov.ua

Накануне заместитель директора Департамента транспорта КГГА Иван Шпилевой во время горячей линии отмечал, что, несмотря на "заморозку", финансирование проекта не закрыто, и, возможно, городская власть найдет другие средства.

В то же время в объединении "Пассажиры Киева" не разделяют такого оптимизма и называют главную причину потери (а не его приостановки, — Авт.) проекта — якобы бездействие городских властей Киева, которые, мол, не смогли начать все необходимые для этого процессы. По версии общественных активистов, именно поэтому Всемирный банк якобы и "отменил" проект финансирования на сумму $36 млн.

"Давайте без иллюзий, если бы не его торможение, реализация могла бы начаться на год-два раньше, и по состоянию на 24 февраля 2022 года процесс был бы уже запущен. Как показывает практика проектов ЕБРР и ЕИБ в тыловых городах, его реализация, вероятно, продолжалась бы. Хоть часть наработок и сохранится, процесс реализации проекта после войны придется начинать с нуля. Как показывает опыт, технические наработки, которые сохранятся (документы, черновики ТЭО, эскизы) могут сэкономить немного времени, но больше времени и усилий требуют именно политические решения и политические процессы во власти города и государства", — говорится в сообщении "Пассажиров Киева" в Фейсбуке.

Отметим, идею запуска новой трамвайной линии на уровне центральных и городских властей активно начали рассматривать в мае 2021 года. Теперь же, по мнению активистов, город якобы снова теряет годы.

Что говорят представители Центра

Народный депутат Украины из провластной фракции "Слуга народа" Роман Грищук (избирался на 222-м округе Киева и которого в кулуарах называют "лоббистом" возведения трамвайной линии в центр столицы) прогнозировано закидывает городским властям хозяйственные просчеты в транспортной сфере столицы.

"Происходит простая вещь, которая называется "убийство" общественного транспорта в городе Киеве в пользу разных "маршруточников". Сюда входит и остановка всего общественного транспорта во время воздушных тревог, когда работают только маршрутки. Это стимулирует людей пересаживаться на маршрутные такси, платить наличкой, и абсолютно никто не знает, куда этот кэш идет. То есть нет никакой отчетности и увеличивается недоверие к общественному транспорту", — говорит нардеп.

По его словам, история с кредитом Всемирного банка, во-первых, свидетельствует, что утрачиваются очередные возможности для развития общественного транспорта, "чтобы маршрутки продолжали ездить по Киеву", а во-вторых — "это просто управленческая несостоятельность".

"Потому что, если у тебя есть деньги, которые тебе дает Всемирный банк, твоя задача их просто использовать (и ты даже этого не можешь сделать), то это — диагноз либо управленческой несостоятельности, либо управленческой несостоятельности, умноженной на злой умысел того, чтобы трамваи никогда в Киеве не ходили, а ездили только маршрутки", — добавляет парламентарий.

Отметим, разговоры о так называемой "маршруточной мафии" в столице ведутся еще со времен "космического" мэра Черновецкого, который пытался безуспешно бороться с частными перевозчиками, но что-то пошло не так.

Как раз в контексте борьбы с теневым рынком перевозок трамвайный проект был бы полезен городу. Ведь в общественном транспорте можно прозрачно следить за поступлением средств от проезда благодаря электронному учету поездок. В то время как маршрутки "живут" за счет черного кэша.

Что говорят в КГГА

В свою очередь в Киевской городской государственной администрации (КГГА) официально подтвердили, что в результате войны некоторые проекты в городе действительно "поставлены на паузу", хотя городские власти выполнили целый комплекс подготовительных работ.

"Как, например, в ситуации со строительством трамвайной ветки от улицы Старовокзальной до станции метрополитена "Дворец спорта". Киев будет искать новые возможности реализации проекта, когда ситуация в стране стабилизируется", — заявила в среду, 15 марта, директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

По ее словам, тем не менее Киев продолжает подготовку и реализацию совместных инфраструктурных проектов с другими международными финансовыми организациями. В частности, актуализируются начатые проекты с учетом насущных потребностей города в условиях военного положения и его послевоенного развития.

"Киев продолжает работу с партнерами развития столицы — Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Речь идет о сотрудничестве в рамках проектов по обновлению общественного транспорта, в частности, электрического, реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, модернизации системы централизованного теплоснабжения города. Приблизительная суммарная стоимость проектов составляет 1,5 млрд евро. В рабочем режиме рассматриваются изменения ценовой конъюнктуры, готовятся процедуры закупок и оформления местных гарантий", — отметила она.

Чиновница уточнила, что в рамках сотрудничества с ЕИБ Киев приобрел 12 трамваев. После прохождения тендерных процедур, "подвижный состав общественного транспорта в столице пополнится новыми автобусами и вагонами метро, а на фуникулере будут установлены новые кабины". Кроме того, по ее словам, продолжаются подготовительные работы в рамках реализации проектов с ЕБРР по закупке трамваев, а также комплексной реконструкции трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь".

Также в рамках соглашения Киев и ЕИБ будут сотрудничать в проектах развития транспортной инфраструктуры, в частности модернизации подвижного состава киевского метро для уменьшения зависимости столицы от вагонов и запасных частей российского производства. Текущая оценочная стоимость проекта составляет 450 млн евро.

"Киев также предварительно договорился с ЕБРР о партнерстве на 100 млн евро, направленных на проекты развития в области транспорта и жилищно-коммунального хозяйства столицы", — добавляет директор Департамента экономики и инвестиций КГГА.

В свою очередь источники "Телеграфа" в руководстве КГГА также подтверждают, что проект трамвая в центр города "заморожен" (а не окончательно сорван, — Авт.) именно из-за военного фактора, поскольку Всемирный банк "не все финансирует во время войны". В то же время, от уже утвержденных проектов банкиры не отказываются. Поэтому упомянутые выше упреки общественных активистов там считают некорректными.

Вместо итогов

Отдельно добавим, что не все так гладко с линией скоростного трамвая (маршрута №3) от Старовокзальной до Кольцевой. В настоящее время станция "Кольцевая дорога" не функционирует. Это уже долгое время создает немалые трудности для горожан, которые садятся или выходят на станции "Ромена Ролана". То есть от нее до пересадочно узла на Кольцевой нужно пройти почти целый квартал.

Не стерся из памяти и громкий скандал вокруг строительства второй очереди ТРЦ "Апрель" прямо на станции "Кольцевая дорога". В 2021 году строители продолжили возводить опоры будущего заведения посреди проезжей части, "украв" у водителей одну полосу для движения. В часы пик это приводило к реальному коллапсу. К слову, одну из полос строители таки "украли" — объезд вокруг второй очереди недостроенного ТРЦ в направлении Софиевской Борщаговки происходит всего по одной полосе, что вынуждает водителей подолгу простаивать в пробках в вечернее время.

Фото — facebook.com/KyivNewsFeed

Возвращаясь к финансовому "бану" от Всемирного банка, очевидно, катастрофы или какого-то коллапса в сфере транспорта не произошло — жизнь в городе из-за этого не останавливается ни на минуту. Вместе с тем к новым вызовам добавляется еще и клубок из ряда довоенных проблем, бьющий по комфорту горожан и их кошелькам. Вместо трамвая нового поколения с кондиционером — допотопные маршрутки со "спертым воздухом" и нередко хамовитыми водителями. Вместо доходов в бюджет города от перевозок — "черный нал" теневиков. Вместо развития — упущенные возможности…