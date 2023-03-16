Київ втратив гроші на будівництво гілки трамвая в центр міста: "слуги" звинувачують Кличка, у того своя версія

"Телеграф" розбирався в ситуації, чому зривається сучасний проєкт та чи є у цьому "зрада"

Попри низку спроб росії вчинити колапс у Києві, життя у столиці худо-бідно вирує у своєму ритмі. Втім, часом удари по місту надходять звідти, звідки їх не чекали. Так, Світовий банк призупинив фінансування проєкту будівництва лінії швидкісного трамваю у Києві від залізничного вокзалу до Палацу спорту. В мережі вже знайшли винних та звинуватили столичну владу у втраті інвестицій, однак, здається, все не так просто.

"Телеграф" розбирався, що ж насправді сталося та як це може вплинути на комфорт і гаманці містян.

Втрачені роки і гроші — на вітер?

Нагадаємо, за планом, будівництво нової лінії мало б оптимізувати транспортні маршрути міста. Зокрема, розвантажити Святошинсько-Броварську гілку метрополітену, особливо станції метро "Вокзальна", "Політехнічний інститут" та пересадочні вузли метрополітену "Золоті Ворота – Театральна" і "Хрещатик – Майдан Незалежності". В жовтні 2021 р. Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Світового банку на загальну суму в 39 мільйонів доларів.

Проєкт ділянки до центру міста. Фото - kyivcity.gov.ua

Фото - kyivcity.gov.ua

Напередодні заступник директора Департаменту транспорту КМДА Іван Шпильовий під час гарячої лінії зазначав, що попри "замороження" фінансування проєкт не закрито, і можливо, міська влада знайде інші кошти.

Водночас в об’єднанні "Пасажири Києва" не поділяють такого оптимізму і називають головну причину втрати (а не його призупинення, — Авт.) проєкту — нібито бездіяльність міської влади Києва, яка, мовляв, не спромоглася розпочати всі необхідні для цього процеси. За версією громадських активістів, саме тому Світовий банк нібито і "скасував" проєкт фінансування на суму в $36 млн.

"Давайте без ілюзій, якби не його гальмування, реалізація могла б початись на рік-два раніше, і станом на 24 лютого 2022 року процес був би уже запущений. Як показує практика проєктів ЄБРР та ЄІБ в тилових містах, його реалізація, ймовірно, тривала б навіть зараз. Хоча частина напрацювань збережеться, процес реалізації проєкту після війни доведеться починати з нуля. Як показує досвід, технічні напрацювання, які збережуться (документи, чернетки ТЕО, ескізи) можуть зекономити трохи часу, але найбільше часу та зусиль потребують саме політичні рішення та політичні процеси у владі міста та держави", — говориться у повідомленні "Пасажирів Києва" у Фейсбуці.

Зазначимо, ідею запуску нової трамвайної лінії на рівні центральної й міської влади активно почали розглядати у травні 2021 року. Тепер же, на думку активістів, місто нібито знову втрачає роки.

Що говорять представники Центру

Народний депутат України з провладної фракції "Слуга народу" Роман Грищук (обирався на 222-му окрузі Києва і якого в кулуарах називають "лобістом" зведення трамвайної лінії в центр столиці) прогнозовано закидає міській владі господарські прорахунки у транспортній сфері столиці.

"Відбувається проста річ, яка називається "вбивство" громадського транспорту у місті Києві на користь різних "маршруточників". Сюди входить і зупинка всього громадського транспорту під час повітряних тривог, коли працюють тільки маршрутки. Тобто це стимулює людей пересідати на маршрутні таксі, платити готівкою — абсолютно ніхто не знає, куди цей кеш йде. Тобто, немає ніякої звітності та збільшується недовіра до громадського транспорту", — каже нардеп.

За його словами, історія з кредитом Світового банку, по-перше, засвідчує, що втрачаються чергові можливості для розвитку громадського транспорту, "щоб маршрутки продовжували їздити по Києву", а по-друге — "це просто управлінська неспроможність".

"Якщо у тебе є гроші, які тобі дає Світовий банк, твоя задача їх просто використати. Якщо ти навіть цього не можеш зробити, то це діагноз або управлінської неспроможності, або управлінської неспроможності, помноженої на злий умисел того, щоб трамваї ніколи в Києві не ходили, а їздили тільки маршрутки", — додає парламентар.

Зазначимо, розмови про так звану "маршруточну мафію" в столиці ведуться ще з часів "космічного" київського мера Черновецького, який намагався безуспішно боротися з приватними перевізниками, але щось пішло не так.

Якраз в контексті боротьби з тіньовим ринком перевезень трамвайний проєкт був би корисним місту. Адже в громадському транспорті зокрема можна прозоро слідкувати за надходженням коштів від проїзду завдяки електронному обліку поїздок. Тоді як маршрутки "живуть" за рахунок чорного кешу.

Що кажуть в КМДА

Своєю чергою в Київській міській державній адміністрації (КМДА) офіційно підтвердили, що через війну деякі проєкти в столиці справді "поставлені на паузу", хоча міська влада виконала цілий комплекс підготовчих робіт.

"Як, наприклад, у ситуації з будівництвом трамвайної гілки від вулиці Старовокзальної до станції метрополітену "Палац спорту". Київ шукатиме нові можливості реалізації проєкту, коли ситуація в країні стабілізується", — заявила в середу, 15 березня, директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

За її словами, Київ продовжує підготовку та реалізацію спільних інфраструктурних проєктів з іншими міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, наразі актуалізуються розпочаті проєкти з урахуванням нагальних потреб міста в умовах воєнного стану та його післявоєнного розвитку.

"Київ продовжує роботу з партнерами розвитку столиці – Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Ідеться про співпрацю в рамках проєктів щодо оновлення громадського транспорту, зокрема, електричного, реконструкції об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, модернізації системи централізованого теплопостачання міста. Приблизна сумарна вартість проєктів складає 1,5 млрд євро. У робочому режимі розглядаються зміни цінової кон’юнктури, готуються процедури закупівель та оформлення місцевих гарантій", – зазначила вона.

Чиновниця уточнила, що у рамках співпраці з ЄІБ Київ придбав 12 трамваїв. Після проходження тендерних процедур "рухомий склад громадського транспорту в столиці поповниться новими автобусами та вагонами метро, а на фунікулері будуть встановлені нові кабіни". Крім того, за її словами, наразі продовжуються підготовчі роботи в рамках реалізації проєктів з ЄБРР щодо придбання трамваїв та комплексної реконструкції трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа".

Також в рамках угоди Київ та ЄІБ співпрацюватимуть у проєктах розвитку транспортної інфраструктури, зокрема щодо модернізації рухомого складу київського метро задля зменшення залежності столиці від вагонів та запасних частин російського виробництва. Поточна оціночна вартість проєкту становить 450 млн євро.

"Київ також попередньо домовився з ЄБРР про партнерство на 100 млн євро, спрямованих на проєкти розвитку у галузі транспорту та житлово-комунального господарства столиці", — додає директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

Джерела "Телеграфу" в керівництві КМДА також підтверджують, що проєкт трамваю до центру міста "заморожений" (а не остаточно зірваний, — Авт.) саме через воєнний фактор, оскільки Світовий банк "не все фінансує під час війни". Водночас від вже затверджених проєктів банкіри й не відмовляються. Тому згадані вище закиди громадських активістів там вважають некоректними.

Замість підсумків

Окремо додамо, що не все так гладко з лінією швидкісного трамваю (маршруту №3) від Старовокзальної до Кільцевої. Наразі станція "Кільцева дорога" не функціонує. Це вже тривалий час створює чималі труднощі для містян, які сідають або виходять на станції "Ромена Ролана". Тобто, від неї до пересадного вузла на Кільцевій треба пройти майже цілий квартал.

Не стерся з пам'яті і гучний скандал довкола будівництва другої черги ТРЦ "Апрель" прямо на станції "Кільцева дорога". У 2021 році будівельники продовжили зводити опори майбутнього закладу посеред проїжджої частини, "вкравши" у водіїв одну смугу для руху. В години пік часом це призводило до реального колапсу. До речі, одну зі смуг будівельники таки "вкрали" — об'їзд навколо другої черги недобудованого ТРЦ в напрямку Софіївської Борщагівки відбувається лише по одній смузі, що змушує водіїв довго простоювати у пробках увечері.

Фото - facebook.com/KyivNewsFeed

Повертаючись до фінансового "бану" від Світового банку, очевидно, катастрофи чи якогось колапсу у сфері транспорту не сталося — життя у місті через це не зупиняється ні на мить. Разом з тим часом до нових викликів додається ще і клубок з низки довоєнних проблем, що б'є по комфорту містян і їхнім гаманцям. Замість трамваю нового покоління з кондиціонером — допотопні маршрутки зі "спертим повітрям" і подекуди хамовитими водіями. Замість доходів в бюджет міста від перевезень — "чорний нал" тіньовиків. Замість розвитку — втрачені можливості…