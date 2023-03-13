На даху київської багатоповерхівки виросли цілі апартаменти: "карлсони забарикадувалися" і не впускають владу (фото)

У влади поки немає доступу до надбудови

У Києві не лише деякі великі забудовники привертають увагу громадськості своїми архітектурними рішеннями, а й звичайні громадяни. Так, наприклад, у гонитві за додатковими квадратними метрами, один із мешканців столиці настільки захопився, що спорудив на даху своєї квартири цілі апартаменти.

Про це пише ТСН.

Йдеться про будинок на вулиці Велика Васильківська, 80. Невідомий встановив незаконну надбудову на даху багатоквартирного будинку. Ця "народна творчість" вже привернула увагу влади міста, втім порушники заблокували прохід на дах і навіть правоохоронці поки не мають доступу, щоб туди потрапити.

"У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП "Київблагоустрій" виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва. Зараз доступу до цієї надбудови немає, порушники заблокували прохід на дах і ні у нас, ні у представників правопорядку немає можливості навіть пройти", — розповідає директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.

У коментарі виданню він розповів, що надбудову на даху будинку помітили нещодавно. Невідомий "Карлсон" збудував її вже під час війни. Представникам поліції та влади поки що не вдалося потрапити на об’єкт, щоб оцінити всі масштаби порушення.

"Поки нам не вдалося потрапити на дах будинку. Ми зараз наполягаємо на тому, щоб було відкрито кримінальне провадження. Готуємося подавати позов до суду на незаконні дії з приводу такого будівництва. Забудова на даху з’явилася нещодавно. Їм вдалося небагато звести на даху, але й те що є – явне порушення всіх норм і правил", — розповів виданню Тимур Ткаченко.

Також чиновник додав, що за подібні дії порушники мають нести покарання у суді, адже, крім порушення благоустрою, ставиться під загрозу безпеку мешканців будинку, на даху якого й розпочалося незаконне будівництво.

Нагадаємо, що останнім часом у столиці почастішали скандали із забудовниками. Наприклад, про резонансну історію в Довженку-центрі ми розповідали тут.