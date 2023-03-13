На крыше киевской многоэтажки выросли целые апартаменты: "карлсоны забаррикадировались" и не впускают власти (фото)

У властей пока нет доступа к надстройке

В Киеве не только некоторые крупные застройщики привлекают внимание общественности своими архитектурными решениями, но и вполне обычные граждане. Так, например, в погоне за дополнительными квадратными метрами один из жителей столицы настолько увлекся, что соорудил на крыше своей квартиры целые апартаменты.

Как пишет ТСН, речь идет о доме по улице Большая Васильковская, 80. Неизвестный установил незаконную надстройку на крыше многоквартирного дома.

Данное "народное творчество" уже привлекло внимание властей города, однако нарушители заблокировали проход на крышу и даже у правоохранителей пока нет туда доступа.

"В Голосеевском районе по улице Большая Васильковская была обнаружена незаконная надстройка на крыше многоэтажки. Инспекторы КП "Киевблагоустройство" обнаружили, что контрольных карточек на проведение подобных работ по этому адресу не было выдано. Чтобы идентифицировать нарушителя и зафиксировать его противоправные действия, была вызвана патрульная полиция Киева. Сейчас доступа к этой надстройке нет, нарушители заблокировали проход на крышу и ни у нас, ни у представителей правопорядка нет возможности даже пройти", — рассказывает директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

В комментарии изданию он рассказал, что надстройку на крыше дома заметили недавно. Неизвестный "Карлсон" построил его уже во время войны. Представителям полиции и властей пока не удалось попасть на объект, чтобы оценить все масштабы нарушения.

"Пока нам не удалось попасть на крышу дома. Мы сейчас настаиваем на том, чтобы было открыто уголовное производство. Готовимся подавать иск в суд на незаконные действия по поводу такого строительства. Застройка на крыше появилась недавно. Им удалось немного построить на крыше, но и то, что есть – явное нарушение всех норм и правил", — рассказал изданию Тимур Ткаченко.

Также чиновник добавил, что за подобные действия нарушители должны нести наказание в суде, ведь, кроме нарушения благоустройства, ставится под угрозу безопасность жильцов дома, на крыше которого и началось незаконное строительство.

Напомним, что в последнее время в столице участились скандалы с застройщиками. Например, о резонансной истории в Довженко-центре мы рассказывали здесь.