Покупателей квартир защитили от нечестных застройщиков: что изменилось с принятием нового закона

Нормы закона должны защитить покупателей от произвола застройщиков

В понедельник, 15 августа, Верховная Рада приняла законопроект №5091, который был подан в парламент еще в сентябре прошлого года. Данный документ должен был навести порядок на первичном рынке недвижимости и защитить людей, готовых инвестировать в строительство собственного дома от недобросовестных застройщиков.

Как объяснила соавтор закона, народный депутат Украины Елена Шуляк сайту "24", документ вносит определенные коррективы на рынке новостроек, в том числе такие ограничения как:

теперь застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта;

продажа невозможна, если каждая квартира в многоквартирном доме не зарегистрирована как отдельный объект имущественных прав, а зарегистрировать ее в Минюсте возможно только при наличии всей разрешительной документации;

застройщик должен раскрывать информацию о том, сколько квартир в доме уже проданы.

Также есть и другие нормы законопроекта, внедряющие предохранители от недобросовестных застройщиков:

теперь нельзя будет применять схему при которой нежилые помещения в доме продавали в качестве жилья, а одну большую квартиру превращали в несколько маленьких и продавали в таком виде;

инвестор вправе расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком, например, если продавец без предупреждения изменяет технические характеристики квартиры или более чем на 6 месяцев нарушает срок сдачи дома в эксплуатацию;

договоры первой продажи должны закреплять обязательства застройщика подключить дом к инженерным сетям на постоянной основе.

Тем временем рынок недвижимости в Украине фактически "мертв" — продажи в апреле-июне упали в 8 раз.