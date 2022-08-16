Покупців квартир захистили від нечесних забудовників: що змінилося із ухваленням нового закону

Норми закону мають захистити покупців від свавілля забудовників

У понеділок, 15 серпня, Верховна Рада ухвалила законопроект №5091, який було подано до парламенту ще у вересні минулого року. Цей документ мав навести лад на первинному ринку нерухомості та захистити людей, готових інвестувати у будівництво власного будинку від недобросовісних забудовників.

Як пояснила співавтор закону, народний депутат України Олена Шуляк сайту "24", документ вносить певні корективи на ринку новобудов, у тому числі такі обмеження як:

тепер забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта;

продаж неможливий, якщо кожна квартира у багатоквартирному будинку не зареєстрована як окремий об’єкт майнових прав, а зареєструвати її у Мін’юсті можливо лише за наявності всієї дозвільної документації;

забудовник повинен розкривати інформацію про те, скільки квартир у будинку вже продано.

Також є й інші норми законопроекту, які впроваджують запобіжники від недобросовісних забудовників:

тепер не можна буде застосовувати схему, при якій нежитлові приміщення в будинку продавали як житло, а одну велику квартиру перетворювали на кілька маленьких і продавали в такому вигляді;

інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником, наприклад, якщо продавець без попередження змінює технічні характеристики квартири або більш ніж на 6 місяців порушує термін здачі будинку в експлуатацію;

договори першого продажу повинні закріплювати зобов’язання забудовника підключити будинок до інженерних мереж на постійній основі.

Тим часом ринок нерухомості в Україні фактично "мертвий" — продажі у квітні-червні впали у 8 разів.