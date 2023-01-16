"Риски растут": чего добивается путин ударами ракет С-400 по Киеву и как этому противостоять

Военный эксперт Александр Кочетков объяснил "Телеграфу" мотив новой коварной тактики рф

Обстрел россией украинских городов и Киева ракетами С-400 носит преимущественно политическое, чем военное значение, ведь из-за технических особенностей этих ракетных комплексов удары по наземным целям становятся в основном элементом запугивания и провокации. Такое мнение "Телеграфу" высказал бывший инженер-конструктор КБ "Южное", военный эксперт Александр Кочетков.

Отметим, ранее некоторые аналитики сделали вывод, что в ходе очередной массированной атаки по украинским городам, которую россия устроила 14 января, страна-агрессор использовала именно новые ракеты С-400, и в частности, под их удар попал Киев.

"Зенитный комплекс С-400 является определенной модификацией С-300. Россияне с советских времен исключительно модифицируют свои ЗРК, а ничего принципиально нового не разрабатывают. На большой дальности применения в радиусе 200 км точность такого удара с отклонением составляет ориентировочно 300-500 метров. Обычно их по техническим характеристикам можно использовать не более чем за 50 км до точки поражения. В таком случае и можно говорить, что она плюс-минус куда-то точно попадает. Если же ее запускать по наземным целям на расстоянии в 200 км, то отклонение от точки поражения может быть в полкилометра. Ракет С-400 у россиян не очень много, они достаточно новые, но россия их даже продает другим странам. В частности, их покупала Турция. Сейчас ориентировочно на вооружении россии таких ракет еще остаются сотни. Однако именно военное значение от использования С-400 отсутствует. То есть нельзя поразить какой-либо точечный конкретный объект, а только попасть в него случайно", — говорит он.

Эксперт пояснил, что ракета С-400 после запуска с пусковой установки набирает определенную высоту и летит по псевдобалистической траектории (т.е. она не выходит за атмосферу). Ее применение в определенной степени сродни системе залпового огня в начале траектории после залпа. Но главное ее предназначение — все-таки воздушные цели.

"Эти ракеты стартуют с пусковой установки и имеют боевую осколочную часть, обычно, — с маленькими фрагментами кубической формы. Также она содержит небольшое количество взрывчатки (примерно 100 кг). Осколочная часть из этих поражающих элементов уничтожает в небе либо самолет, либо крылатую ракету, либо дрон и т. д. Штатный режим С-400 "воздух-воздух" предполагает, что вместо снятой этой осколочной части уставлена фугасная, которая может быть разного веса. А дальше эта ракета работает уже как псевдобаллистическая", — уточняет Кочетков.

Он также добавил, что с учетом псевдобаллистической траектории, чтобы сбить такую ракету, "а сбить ее можно (хотя она и летит достаточно быстро), нужно ждать ее пролета после фиксации пуска — и уже быть готовыми поражать ее в небе".

По его словам, после полномасштабного вторжения в Украину ракеты С-400 оккупанты запускают постоянно, однако в основном делается это по воздушным целям — "то по нашим беспилотникам, то по нашим самолетам, реже — по нашей территории".

Коварство использования россиянами С-400 заключается в том, что украинским силам ПВО и ПРО нужно вовремя зафиксировать момент пуска такой ракеты и идентифицировать ее как удар по наземным целям, а не по воздушным. А во время последнего обстрела Украины, "когда выяснилось, что ракеты летят в нашу сторону по наземным целям, было уже поздно, ведь их полет длится всего 2-3 минуты".

"Так вот, россияне специально пытаются производить пуски с территории беларуси, зная, что это не может иметь военного значения, а может только политическое. Оккупанты хотят, чтобы мы ответили ударом по тем позициям, где на территории РБ размещаются ракеты С300 и С-400. И тем самым создать основания для лукашенко, чтобы втянуть беларусь в войну на стороне россии. Именно на это в первую очередь направлены такие удары. Могу спрогнозировать еще одно, максимум два, использование этих ракет примерно по такому примеру, который мы в последний раз видели в псевдобалистическом режиме "воздух-воздух". Если россияне посмотрят, что мы не будем отвечать ударами по РБ, пожалуй, они прекратят провоцирование нас на ответ по беларуси", — отмечает эксперт.

Следовательно, из-за использования россией ракет С-400 с территории РБ сохраняются высокие террористические риски для мирного населения.

"Для гражданского населения риски растут, потому что С-400 неточная. И если будут обстрелы крупных городов, ракеты будут падать на жилые кварталы. Таким образом, действительно для гражданского населения риски увеличиваются. С учетом дальности в первую очередь россия будет использовать свои ракеты, обстреливая те города, до которых они долетают. В частности, на сегодняшний день рф уже использует С-300 против Одессы, Николаева, Запорожья и Харькова. А С-400 россияне могут применять на несколько большую дистанцию, в направлении Киева. При пуске с территории РБ, они смогут долететь до столицы", — резюмирует Коченков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты ударили по жилому дому в Днепре ракетой Х-22. В то же время противовоздушная система в нашей стране для таких ракет очень уязвима.

Также сообщалось, что россия готовится атаковать Украину не только ракетами: разведка предупредила граждан.