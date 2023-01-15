россия готовится атаковать не только ракетами: разведка предупредила украинцев

В ГУР сообщили о плане россии по очередной попытке выведать данные

Российские оккупанты всеми силами пытаются подорвать доверие западных союзников к Украине. Главное управление разведки предупредило по еще одну хитрость врага, для которой планируется использовать украинских журналистов.

Как сообщает ГУР, в ближайшее время ожидается наплыв фейков со стороны россии. План врага состоит в том, чтобы от имени известных СМИ западных стран обращаться к украинским журналистами с предложением сотрудничества. Информация, которая их интересует — состояние украинской экономики, политический дискурс, деятельность вооруженных сил Украины.

Кроме уменьшения помощи от стран-партнеров, оккупанты надеются собрать сведения про ВСУ и военную промышленность Украины. В ГУР призвали журналистов внимательно проверять, откуда идут предложения о сотрудничестве. Это не первая хитрость, на которую идут оккупанты, чтобы выведать данные. Они не гнушаются использовать даже детей без их ведома. В детскую игру встроили способы выведать места стратегических объектов, а ранее фиксировали игры с обязательным фотографированием местности.