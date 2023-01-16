рф ударила по Киеву новыми ракетами, говорят аналитики: куда они могут долетать и почему более опасны

Под прицелом этих ракет может оказаться и западная часть Украины

В ходе очередной массированной атаки по украинским городам, которую рф устроила 14 января, страна-агрессор использовала новые ракеты С-400. В частности, под их удар попал Киев.

Издание Defence Express получило фото обломков этих зенитных ракет с маркировкой 48Н6ДМ. По словам аналитиков, это новая ракета к российскому ЗРК С-400. Вес боевой части составляет 180 кг. Дальность поражения воздушных целей — до 250 км, наземных — до 230 км.

Фото - Defence Express

Таким образом, с территории Беларуси оккупанты могут держать под прицелом не только столицу Украины, но и такие города как Чернигов, Житомир, Ровно, Луцк и Львов.

Дальность пуска ракет. Фото - Defence Express

Максимальная скорость ракеты 48Н6ДМ — до 2,5 км/с. Таким образом, полет на 230 км составляет ориентировочно две минуты. Масса ракеты 48Н6ДМ и ее скорость вместе с размером боевой части позволяет, в случае попадания по жилому дому, пробить стены или крышу и нанести значительные разрушения.

Для пуска ракет 48Н6ДМ с С-400, с максимальной долей вероятности, используется территория находящегося под Гомелем белорусского аэродрома "Зябровка" всего в 20 км от границы с Украиной. Ранее этот аэродром использовался в качестве пускового района С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.

Важно добавить, что для перехвата данных ракет нужны комплексы противоракетной обороны, такие как Patriot PAC3 с кинетическими перехватчиками MSE.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты ударили по жилому дому в Днепре ракетой Х-22. В то же время противовоздушная система в нашей стране для таких ракет является слишком уязвимой.