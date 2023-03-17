Кому війна, а кому... У Києві невідомі викрали кабель освітлення "Урбан-парку" на ВДНГ

Невідомі "істоти" поцупили десятки автоматів з нових ліхтарів і занурили експозицію у суцільну темряв

Незважаючи на війну, яка показала високий рівень свідомості всього суспільства, "поняття" деяких українців, на жаль, продовжують залишатись на "довоєнному", або навіть на "совецькому" (печерному) рівні.

Такий висновок напрошується після публікації директора Експоцентру ВДНГ Евгенія Мушкіна на сторінці в Facebook.

"Урбан-парк — одна з найпопулярніших локацій ВДНГ. Особливо навесні, коли нарешті можна проводити більше часу на свіжому повітрі. Проте, на жаль, знайшлися істоти, яких це надзвичайне місце привабило як спосіб наживи", — пише він.

За інформацією Мушкіна, в ніч на четвер, 16 березня, невідомі вкрали десятки автоматів з нових ліхтарів та сотні метрів кабелів.

"Повидирали проводи з підземних кабельних каналів. Наразі точну суму збитків ще не визначено, проте попередньо — це буде як мінімум сотня тисяч гривень", — обурюється директор парку.

За інформацією Мушкіна, через інцидент адміністрації ВДНГ доведеться відновлювати освітлення. Процес непростий та довготривалий, і роботи триватимуть в Урбан-парку, там, на жаль, там буде темно.

"Нам дуже шкода, що такі випадки трапляються. Останнім часом, нажаль, все частіше. Ми вже подали заяву до Національної поліції України і сподіваємось, що зловмисників буде знайдено, та вони понесуть справедливе покарання", — пише Мушкін.

Нагадаємо, Urban park – перша частина наймасштабнішого і найсучаснішого спортивного кластера, яку відкрили у 2021 році на території ВДНГ. На сьогодні тут працює скейт-парк розміром 2500 м.кв, стритфутбольний та стритбольний майданчик, локації для заняття вуличними танцями, воркаутом, паркуром. Тренування в Urban park проводять лише тренери, що мають сертифікат від Експоцентру.

У майбутньому парк планують поповнити біговими доріжками з професійним покриттям, майданчиками для TRX, кросфіту, йоги та фітнесу, столами для настільного тенісу, басейном з трампліном, скеледромом тощо.

В коментарях українці обурюються вчинком невідомих варварів і прогнозують, що у разі їх нового "успіху" крадіжки будуть повторюватися.

ІІ якщо правоохоронці не зможуть нічого вдіяти зі злодіями, то, можливо, нам, "простим українцям", варто згуртуватися та організувати "засідку" з метою "вилову" та подальшого покарання негідників – наприклад, вручення їм "іменних" повісток, які передбачають прискорене "навчання" та відправку на фронт? Адже під Бахмутом бійці, ймовірно, зможуть пояснити недолугим "бізнесменам", що красти дроти у міському парку – це не найвдаліша "бізнес-ідея". Тому чекаємо на подальшу інформацію від адміністрації ВДНГ та її пропозицій.

Нагадаємо, що, на жаль, Київ втрачає гроші не лише від "дрібних злодюжок", а й у набагато більших масштабах.