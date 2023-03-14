В Киеве собираются убрать часть блокпостов: как это объясняют власти

Часть инженерных сооружений оставляют без изменений – только усовершенствуют и обновят

В украинской столице собираются частично избавиться от блокпостов и других инженерных сооружений, возведенных во времена полномасштабной войны. О таких планах заявили в Киевской городской военной администрации. Интересно, что работы по ликвидации ограждений уже начались в отдельных районах города. Подобная работа вызывает весьма смешанные чувства, особенно с учетом того, что еще месяц назад отдельные эксперты прогнозировали возможное повторное наступление со стороны Беларуси.

Сейчас в КГВА подчеркивают: хотя угроза с северного направления никуда не исчезла, она стала гораздо меньше. Поэтому в столице решили усовершенствовать общую систему инженерных заграждений. Глава КГВА Сергей Попов при этом считает, что сейчас прямая угроза боевых действий в Киеве минимальна.

Итак, киевляне готовятся к трем основным изменениям:

функционировать будут только отдельные блокпосты и заграждения;

часть сооружений перейдет в "спящий" режим;

еще часть блокпостов полностью демонтируют.

Оставят только те инженерные заграждения, которые должны и дальше выполнять свою основную функцию — безопасностную. Их проверят и усовершенствуют: заменят непригодные блоки, мешки с песком, обновят противотанковые ежи. Также будут приведены в порядок окопы и блиндажи.

Кое-где работа уже началась

Те блокпосты, которые станут "спящими", будут убраны из проезжей части. Однако все необходимое для их скорейшего возвращения на дороги будет находиться в определенных местах неподалеку. Сергей Попко отмечает, что в случае опасности для столицы построить инженерные заграждения снова займет совсем немного времени.

"Оставшиеся системы инженерных заграждений Киева, в которых сейчас нет нужды, демонтируют. Такие блокпосты уберут с проезжей части; вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи; будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи", — подчеркнул чиновник.

В КГВА надеются, что таким образом удастся разгрузить часть столичных дорог и облегчит киевлянам передвижение по городу.

Напомним, что, несмотря на уменьшение угрозы наступления пехоты, ракетная опасность для столицы остается весьма серьезной. Лишь во время последнего массированного обстрела в Киеве прозвучало несколько серьезных взрывов. Как стало известно позже, по городу били разными видами боеприпасов, в частности баллистикой.