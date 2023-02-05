Россияне могут вновь пойти на Киев, но понимают, что обречены: Юрий Гудыменко о тактике и стратегии кремля

Офицер ВСУ оценил "Телеграфу", кому принадлежит инициатива в войне и пойдет ли рф в большое наступление

Пока российские оккупанты продолжают активные действия на востоке Украины, не утихают разговоры вокруг их возможного повторного массированного наступления в ближайшее время на других направлениях.

"Телеграф" попросил соучредителя партии "Демсокира", офицера ВСУ и блогера Юрия Гудыменко оценить ситуацию в наиболее горячих точках фронта и новые угрозы от рф.

— На этой неделе Тайра презентовала свой благотворительный фонд "Мрия". На событие неожиданно пришли и вы. Чем вас заинтересовала эта инициатива волонтеров?

— Я пришел на презентацию как друг и одновременно как гость. Буду рад помогать, как можно чаще и больше. Конечно же, пока из-за лечения после ранения у меня нет достаточного времени для этого. Но я буду оставаться с друзьями всеми силами, какими смогу. На вечере презентовал один из благотворительных лотов – присоединяюсь, чем могу.

— Перейдем к военной тематике. Сейчас живо обсуждается тема возможного повторного наступления россии . Все-таки, пойдет ли рф в большое нашествие или оно уже началось на востоке Украины?

— Думаю, что они еще раз пойдут, но не знаю, куда именно. Думаю, пока они и сами не знают и не понимают этого. Возможно, это будет только Донбасс. Возможно, попытаются отсечь часть западной границы. Хотя это не имеет смысла. Может, даже пойдут на Киев. У них просто нет выбора. Оккупанты будут пытаться как-то перехватить полностью инициативу. Сейчас им это не удается. Но они понимают, что в таком формате войны, который есть сейчас, они (россияне, — Авт.) просто обречены.

— На чьей стороне сейчас инициатива в войне?

— Сказал бы, что стратегически — на нашей. Тактически они ее перехватили себе ценой огромных потерь. Но стратегически инициатива все равно остается на нашей стороне. Проблема для нас в том, что единственный вариант противодействия нашей армии, который они смогли изобрести (если говорить боксерским термином), то это клинч, в который они перешли.

То есть, условно говоря, у нас длиннее руки, потому что у нас более дальнобойная и более точная западная артиллерия. Очевидно, все это новейшее оружие, которое нам передают (в первую очередь артиллерию), намного точнее, более качественное. Поэтому фактически это выглядело (до перехода к новой тактике) таким образом, что у нас более длинные руки, и мы их просто не подпускали к нашим позициям, нанося удары на дистанции.

Оккупанты изобрели, как им кажется, противоядие, — они на нас просто надвинулись в упор (количеством) и перешли к стрелковым боям. Закидывают нас "мясом" через "вагнеровцев". Но это не может длиться вечно. Физически у них нет столько людей, столько бойцов. Такая тактика может быть только временной. И когда они поймут (а, кажется, они уже начали понимать, сколько мало времени они могут пользоваться такой тактикой, прежде чем у них закончатся люди), то у них не останется другого выхода, как пойти в наступление.

— Каким образом можно разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, учитывая бессилие МАГАТЭ?

— Так же, как и другие проблемы — уничтожить всех россиян, которые мешают. И все. Мы не можем надеяться и рассчитывать ни на кого, кроме как на себя. Если мы рассчитываем на других вместо себя, мы будем зависеть не от самих себя, а от ситуации. Нам просто этого нельзя допустить.

— Почему все же тормозятся западные санкции против "Росатома"?

— Думаю, это даже не политика. Это какой-то паралич МАГАТЭ и связанных с ней организаций, поскольку ядерная энергетика всегда была вне военных действий. Военные никогда в жизни не захватывали атомные станции.

В МАГАТЭ не знают, как действовать, и эта организация просто, как выяснилось, не готова принимать решения в таких условиях. Она просто не готова брать на себя ответственность. На самом деле (МАГАТЭ не реагирует, — Авт.), как и многие другие международные организации, которые либо полностью, либо частично продемонстрировали свою неспособность принимать непростые, но важные решения.