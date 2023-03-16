Без Чайковского. Почему консерватория в Киеве до сих пор носит имя российского композитора

Ранее коллектив отверг предложение Минкульта о переименовании

Национальная музыкальная академия Украины (НМАУ), которую безрезультатно пытаются переименовать, через год после начала полномасштабной войны до сих пор носит имя российского композитора Петра Чайковского. Сопротивление руководства и части коллектива продолжается, несмотря на увольнение именитых преподавателей и протесты студентов.

No Russian culture

В четверг у стен академии прошла мирная акция студентов, выпускников и преподавателей академии. Протестующие в очередной раз потребовали убрать имя россиянина Чайковского из названия академии, убрать символы россии из стен учебного заведения и вернуть преподавателей, которые уволились из-за нежелания администрации убирать имя Чайковского.

Студенты держали плакаты с подписями "Украинская культура без русских имен", "Территорией НМАУ распространена русофилия, проводится дерусификация", "Стыдно, что мы все еще должны что-то доказывать", "Чайку прочь", "No Russian culture", "До-ре-мі-фа-соль-ля-сі на*уй рускіх звідусіль".

Студенты устроили импровизированный концерт, рассказывает "УП". Начали его с исполнения гимна Украины под аккомпанемент двух скрипачек. Дальше звучали "Ой в лузі червона калина", "Украина, Украина" и другие.

На акцию пришла профессорка кафедры мировой музыки Елена Корчевая, которая проработала в академии 22 года и уволилась в знак протеста из-за нежелания убирать имя российского композитора, передает "Суспільне":

"Это композитор номер один для путинской россии, это бренд российского культурного мира, это предмет пропаганды. Я ничего не имею против творчества композитора, который справедливо определяется как один из мировых гениев, но мы выступаем против брендирования его имени ведущего заведения Украины", — рассказала Корчевая.

По ее словам, также уволились композитор Алла Загайкевич и дирижер Владимир Сиренко.

"Громадське радіо" сообщило, что акцию пришел Григорий Цыбенко, отвечающий за военный учет в музакадемии. Он подходил к студентам и спрашивал, не желают ли они стать добровольцами.

Минкульт выразил надежду на то, что призывы общества будут услышаны:

"Свобода — то, что определяет нас как нацию. Свобода от россии — то, за что мы годами боремся на фронте", — отметили в Минкульте.

Как развивался конфликт

Дискуссия о переименовании продолжается с апреля, тогда начался этап публичного обсуждения. В июне прошлого года ученый совет НМАУ путем голосования решил оставить имя Чайковского в названии заведения, несмотря на неоднозначное отношение.

После этого появилось открытое письмо от имени студентов и выпускников академии, в котором они высказали свою позицию относительно необходимости переименования учебного заведения.

После этого Министерство культуры и информационной политики и в Госагентство по искусствам заявили, что решение ученого совета является превышением полномочий, нарушает законодательство. Минкульт предложил вынести вопрос на публичное обсуждение.

26 декабря снова состоялось собрание трудового коллектива, во время которого присутствующим так и не удалось разобраться с вопросом названия заведения. Обсуждение было отложено до лучших времен, чем Минкульт был крайне недоволен.

"Не были учтены ни рекомендации профильного комитета ВРУ, ни Экспертного Совета по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма при МКИП, ни рекомендации по Чайковскому, распространенные УИНП. И это в то время, когда все наши театры отказались выполнять Чайковского", — писал министр Александр Ткаченко.

С этого времени академию стали покидать преподаватели:

Профессор кафедры мировой музыки Елена Корчева уволилась в знак протеста

Полемика

Фронтмен группы Kozak System Иван Леньо, являющийся выпускником академии, выразил уважение известным преподавателям, которые начали увольняться в знак протеста:

"Еще тогда мы, студентами, не очень понимали, почему она носит имя Чайковского? Неужели мало украинских композиторов с мировым именем? Полемики вокруг Чайковского много, но есть одно непреодолимое но его имя носит московская консерватория. И названа она была этим именем раньше Киевской (опять мы как "младшие братья")", — написал Леньо.

Он считает, что следует вернуть Национальной музыкальной академии ее предыдущее название – Киевская Консерватория.

"Академий в Украине много, а Киевская консерватория одна. Неповторима", — пишет певец.

Чайковский в центре Киева – это позор, считает нардеп Роман Грищук.

"Консерватория в самом центре столицы, где ежедневно прощаются с нашими Героями, до сих пор носит имя российского композитора Чайковского… За каждым позорным решением стоит фамилия и имя. российского Чайковского продолжает защищать ректор НМАУ – Тимошенко Максим Олегович… Здесь решение простое. Либо меняется название академии, либо меняется ректор", — заявил Грищук.

Также он добавил, что Рада может принять законы, позволяющие без мнения ректора изменить название.

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе оккупанты переименовали полсотни улиц.