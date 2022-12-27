Киевская консерватория не убрала имя Чайковского из названия: реакция власти

В ведомстве, очевидно, рассчитывали на совсем другое развитие ситуации

Во время собрания трудового коллектива музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, состоявшихся 26 декабря, собравшимся так и не удалось разобраться с вопросом по изъятию имени композитора из названия учреждения. Обсуждение было отложено до лучших времен, чем Министерство культуры и информационной политики было крайне недовольно.

Такую информацию на своей странице в соцсети сообщил министр Александр Ткаченко, отметив, что таким развитием событий очень разочарован.

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины считает, что нужно еще дальше разбираться, стоит ли забирать имя Чайковского из названия ведущего музыкального высшего учебного заведения Украины", — говорится в тексте публикации.

По словам Ткаченко, во время собрания трудовой коллектив не учел рекомендаций представителей профильного комитета Верховной Рады, членов Экспертного Совета по преодолению последствий русификации и тоталитаризма при МКИП, обнародованных Украинским институтом национальной памяти.

Он отметил, что соответствующий вопрос не нужно откладывать, ведь он должен быть решен в ближайшее время.

Также министр добавил, что именно студенчество стало одной из наиболее заинтересованных сторон и его представители очень активно высказались по поводу дальнейшего переименования учебного заведения.

"Молодые не безразличны, чье имя носит заведение, в котором они учатся. Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос к маркёрам, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства", — подчеркнул Ткаченко.

В комментариях под публикацией министра некоторые пользователи отмечают, что болеют академической автономией, мол, министры не должны вмешиваться в жизнь учебных заведений и их решения. Есть и такие, кто призывает министерство присоединиться и помочь в немедленном решении вопроса о переименовании ВУЗа, ведь в академии "властвует управляемый ректором имбецильный инфантилизм".

Ранее "Телеграф" сообщал, как представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал переименовать россия и дать этой стране ее историческое название — московия.