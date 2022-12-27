Київська консерваторія не вилучила ім'я Чайковського з назви: реакція влади

У відомстві, вочевидь, розраховували на зовсім інший розвиток ситуації

Під час зборів трудового колективу музичної академії України ім. П. І. Чайковського, які відбулися 26 грудня, присутнім так і не вдалося розібратися з питанням щодо вилучення імені композитора із назви закладу. Обговорення відклали до кращих часів, чим Міністерство культури та інформаційної політики було вкрай незадоволене.

Таку інформацію на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр Олександр Ткаченко, зазначивши, що таким розвитком подій дуже розчарований.

"Ми розчаровані тим, що трудовий колектив Національної музичної академії України, вважає, що потрібно ще далі розбиратися, чи варто забирати ім‘я Чайковського з назви провідного музичного вищого навчального закладу України", — йдеться в тексті публікації.

За словами Ткаченка, під час зборів трудовий колектив не врахував рекомендацій представників профільного комітету Верховної Ради, членів Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП, які були оприлюднені Українським інститутом національної пам’яті.

Він зазначив, що відповідне питання не потрібно відкладати, адже воно є нагальним до вирішення.

Також міністр додав, що саме студентство стало однією з найбільш зацікавлених сторін і його представники вкрай активно висловилися стосовно подальшого перейменування навчального закладу.

"Молоді не байдуже, чиє ім‘я носить заклад, в якому вони навчаються. Питання навіть не в тому, чиє ім‘я має носити цей заклад, це питання до маркерів, якими маркуємо свої освітній та культурний простори", — наголосив Ткаченко.

У коментарях під публікацією міністра деякі користувачі зазначають що вболівають за академічну автономію, мовляв, міністри не повинні втручатися у життя навчальних закладів та їх рішення. Є й такі, хто закликає міністерство долучитися та допомогти у нагальному вирішенні питання щодо перейменування ВНЗ, адже в академії "панує керований ректором імбецильний інфантилізм".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представник України при ООН Сергій Кислиця закликав перейменувати росію та дати цій країні її історичну назву — московія.