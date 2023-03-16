Без Чайковського. Чому консерваторія у Києві досі носить ім’я російського композитора

Раніше колектив відкинув пропозицію Мінкульту про перейменування

Національна музична академія України (НМАУ), яку безрезультатно намагаються перейменувати, за рік від початку повномасштабної війни досі носить ім’я російського композитора Петра Чайковського. Спротив керівництва та частини колективу продовжується попри звільнення іменитих викладачів та протести студентів.

No Russian culture

У четвер біля стін академії відбулася мирна акція студентів, випускників та викладачів академії. Протестувальники вкотре вимагали прибрати ім'я росіянина Чайковського з назви академії, прибрати символи росії зі стін навчального закладу та повернути викладачів, що звільнились через небажання адміністрації прибирати ім'я Чайковського.

Студенти тримали плакати з підписами "Українська культура без російських імен", "Територією НМАУ поширена русофілія, проводиться дерусифікація", "Соромно, що ми все ще мусимо щось доводити", "Чайку геть", "No Russian culture", "До-ре-мі-фа-соль-ля-сі на*уй рускіх звідусіль".

Студенти влаштували імпровізований концерт, розповідає "УП". Почали його з виконання гімну України під акомпанемент двох скрипальок. Далі звучали "Ой у лузі червона калина", "Україно, Україно" та інші.

На акцію прийшла професорка кафедри світової музики Олена Корчова, яка пропрацювала в академії 22 роки та звільнилася в знак протесту через небажання прибирати імʼя російського композитора, передає "Суспільне":

"Ц композитор номер один для путінської росії, це бренд російського культурного миру, це предмет пропаганди. Я нічого не маю проти творчості композитора, який справедливо визначається як один зі світових геніїв, але ми виступаємо проти брендування його імені провідного закладу України", — розповіла Корчова.

За її словами, також звільнилися композиторка Алла Загайкевич та диригент Володимир Сіренко.

"Громадське радіо" повідомило, що акцію прийшов Григорій Цибенко, який відповідає за військовий облік в музакадемії. Він підходив до студентів і запитував, чи не бажають вони стати добровольцями.

Мінкульт висловив сподівання у те, що заклики суспільства будуть почуті:

"Свобода — те, що визначає нас як націю. Свобода від росії — те, за що ми роками боремось на фронті", — зазначили у Мінкульті.

Як розвивався конфлікт

Дискусія про перейменування триває з квітня, тоді почався етап публічного обговорення. У червні минулого року вчена рада НМАУ шляхом голосування вирішила залишити ім'я Чайковського у назві закладу, не дивлячись на неоднозначне ставлення.

Після цього з’явився відкритий лист від імені студентів та випускників академію, у якому вони висловили свою позицію щодо необхідності перейменування навчального закладу.

Після цього Міністерство культури та інформаційної політики та у Держагентство з питань мистецтв заявили, що рішення вченої ради є перевищенням повноважень, порушує законодавство. Мінкульт запропонували винести питання на публічне обговорення.

26 грудня знову відбулися збори трудового колективу, під час яких присутнім так і не вдалося розібратися з питанням назви закладу. Обговорення відклали до кращих часів, чим Мінкульт був вкрай незадоволений.

"Не були враховані ані рекомендації профільного комітету ВРУ, ані Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП, ані рекомендації щодо Чайковського, розповсюджені УІНП. І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського", — писав голова відомства Олександр Ткаченко.

З цього часу академію почали залишати викладачі:

Професорка кафедри світової музики Олена Корчова звільнилася на знак протесту

Полеміка

Фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо, який є випускником академії, висловив повагу відомим викладачам, які почали звільнятися на знак протесту:

"Ще тоді ми, студентами, не дуже розуміли, чому вона носить ім‘я Чайковського? Невже мало українських композиторів зі світовим ім’ям? Полеміки навколо Чайковського багато, але є одне непереборне але — його ім’я носить московська консерваторія. І названа вона була цим іменем раніше, ніж Київська (знову ми як "младшие братья")", — написав Леньо.

Він вважає, що варто повернути Національній музичній академії її попередню назву — Київська Консерваторія.

"Академій в Україні багато, а Київська консерваторія одна. Неповторна", — пише співак.

Чайковський у центрі Києва – це ганьба, вважає нардеп Роман Грищук.

"Консерваторія в самому центрі столиці, де чи не щодня прощаються з нашими Героями, дотепер має назву російського композитора Чайковського… За кожним ганебним рішенням стоїть прізвище та ім‘я. Російського Чайковського продовжує захищати ректор НМАУ – Тимошенко Максим Олегович… Тут рішення просте.

Або міняється назва академії, або міняється ректор", — заявив Грищук.

Також він додав, що Рада може прийняти закони, які дозволять без думки ректора змінити назву.

Як повідомляв "Телеграф", тимчасом у Мелітополі окупанти перейменували півсотні вулиць.