У Києві скорочують комендантську годину: названі причини та новий час

Зміна комендантської години дозволить збільшити час роботи громадського транспорту, а також підприємств сфери обслуговування у місті

У Києві було ухвалено рішення скоротити час комендантської години. Таким чином, він діятиме з 00:00 до 05:00. Мешканцям столиці вже озвучили попередню дату запровадження змін.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Нещодавно КМВА спільно з командуванням Угрупування сил та засобів оборони столиці опрацювали рішення щодо вдосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Частина блокпостів залишиться, частина перейде в "сплячий режим" і ще одна частина буде демонтована. Нині це рішення вже впроваджується. Це своєю чергою зробить столицю комфортнішою для мешканців та дозволить городянам вільніше пересуватися Києвом.

"Після вирішення питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень, зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що зміна комендантської години дозволить збільшити час роботи громадського транспорту, а також підприємств сфери обслуговування у місті. При цьому Київською міською військовою адміністрацією буде враховано всі гарантії безпеки населення.

"Але в сотий, у тисячний раз усім нагадаю – Війна не закінчилася. Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – заходи безпеки можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена" ", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Мешканцям столиці нагадали, що під час комендантської години городянам не можна перебувати на вулиці та інших громадських місцях, а також пересуватися авто. У разі порушення цих правил комендантський патруль може затримати цю особу та перевірити наявність документів.

Нагадаємо, що на цей момент комендантська година у Києві діє з 23:00 до 5:00. Ще у листопаді минулого року мер міста Віталій Кличко заявляв, що питання скорочення часу комендантської години навіть не розглядається, бо воно не є актуальним.