Украина вскоре перейдет на летнее время: когда и в какую сторону нужно перевести стрелки часов

Украинцам придется поспать немного меньше

В начале весны Украина традиционно осуществляет так называемый переход на летнее время. И хотя эта практика не раз поддавалась критике (инициатива даже получила соответствующий законопроект), в 2023 году украинцы снова будут переводить стрелки часов.

Когда Украина перейдет на летнее время в этом году? Когда, во сколько и в какую сторону передвигать стрелки часов? Подробнее об этом узнайте в материале "Телеграфа".

Итак, в 2023 году в Украине переходят на летнее время 26 марта. Стрелки часов следует переместить на один час вперед в 03:00. Исходя из этого, придется поспать немного меньше. Однако весеннее равноденствие уже будет позади, а значит световой день увеличился.

Современные гаджеты обычно автоматически меняют время. Накануне перевода часов можете заглянуть в свои настройки смартфона или ПК. Кроме того, всегда есть возможность зайти в сети и загуглить, сколько сейчас времени в Украине.

Напомним, ежесезонный переход с летнего на зимнее время и наоборот законодательно закреплен в Украине с 1996 года. Цель такой задумки – сэкономить электроэнергию. Медики же не уверены в пользе данной практики на организм человека, ведь такая привычка может негативно влиять на наши биоритмы.

Тем не менее, вместе с нашей страной продолжают туда-назад передвигать стрелки часов ряд других стран. Среди них можно упомянуть Австралию, Великобританию, ЕС, Израиль, Иран, Канаду, Мексику, США.

Ранее "Телеграф" дал рекомендации касательно того, как настроить переход на летнее время на ваших гаджетах. Это легко сделать как в случае с мобильным телефоном, так и компьютером.