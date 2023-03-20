Україна незабаром перейде на літній час: коли і в який бік потрібно перевести стрілки годинника

Українцям доведеться поспати трохи менше

На початку весни Україна традиційно здійснює так званий перехід на літній час. І хоча ця практика не раз піддавалася критиці (ініціатива навіть отримала відповідний законопроєкт), в 2023 році українці знову переводитимуть стрілки годинника.

Коли Україна перейде цього року на літній час? Коли, о котрій та в який бік пересувати стрілки годинника? Докладніше про це дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".

Отже, в 2023 році в Україні переходять на літній час 26 березня. Стрілки годинника слід перемістити на одну годину вперед о 03:00. Виходячи з цього, доведеться поспати трохи менше. Однак весняне рівнодення вже буде позаду, а отже світловий день збільшився.

Сучасні гаджети зазвичай автоматично змінюють час. Напередодні переведення годинника можна заглянути у свої налаштування смартфона або ПК. Крім того, завжди є можливість зайти в мережі та загуглити, котрий зараз час в Україні.

Нагадаємо, щосесезонний перехід з літнього на зимовий час і навпаки законодавчо закріплено в Україні з 1996 року. Мета такого задуму – заощадити електроенергію. Медики ж не впевнені у користі цієї практики на організм людини, адже така звичка може негативно впливати на наші біоритми.

Тим не менш, разом з нашою країною продовжують туди-назад пересувати стрілки годинників ряд інших країн. Серед них можна згадати Австралію, Велику Британію, ЄС, Ізраїль, Іран, Канаду, Мексику, США.

Раніше "Телеграф" дав рекомендації щодо того, як налаштувати перехід на літній час на ваших гаджетах. Це легко зробити як у випадку з мобільним телефоном, так і з комп’ютером.