Переведення годинників у березні-2023: коли Україна перейде на літній час

Весною українці перейдуть на так званий літній час

За традицією наприкінці першого весняного місяця в Україні здійснюють перехід на літній час. Дата не є фіксованою, оскільки закріплена за останніми вихідними березня.

Практика переходу на літній час з метою економії електроенергії в нашій країні закріпилася на законодавчому рівні з 1996 року. "Телеграф" розповідає, коли і о котрій українцям потрібно перевести годинник у березні 2023 року.

Переведення годинників на літній час в Україні в 2023 році

Українці переходять із зимового на літній час, тому потрібно перевести стрілки годинника на одну годину вперед о 03:00 26 березня 2023 року. Доведеться поспати на годину менше, але це компенсується довшим світловим днем.

Сучасні гаджети зазвичай автоматично змінюють час в день переходу. Якщо ж у вас є годинник, який потрібно налаштовувати в ручному режимі, то не забудьте оновити дані, щоб жити за новим, літнім часом.

Додамо, що довкола традиції переходу із зимового на літній час і навпаки виникають суперечки. В Україні намагалися скасувати цю практику, але ініціативу народних депутатів не було реалізовано. Медики часто можуть стверджувати, що така звичка порушує біоритми людини. Проте країни продовжують двічі на рік пересувати стрілки годинника, у тому числі ЄС, Ізраїль, Іран, Австралія, Мексика, Великобританія, США, Канада.

Раніше "Телеграф" розповідав, як налаштувати перехід на літній час на комп’ютерах та телефонах. Все максимально просто.