Перехід на літній час 2023: як перевести годинник на телефоні і ноутбуці

Смартфони переважно переходять на літній час автоматично

В Україні в ніч з 25 на 26 березня відбудеться переведення годинника на літній час. Стрілки потрібно буде перевести на одну годину вперед — чотири години. Розповідаємо, чи потрібно переводити годинник вручну на телефоні та комп’ютері.

Якщо у вас механічний годинник, ви можете зробити це вручну. Краще зробити це напередодні, щоб прокинутися та побачити вже правильний час. Що стосується електронних пристроїв – мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та комп’ютерів – переважно вони переходять на літній час автоматично. Але не всі гаджети.

Як перевести час на телефоні

Зараз девайси на базі Android та iOS переходять на літній/зимовий час самі. Тільки варто заздалегідь перевірити в налаштуваннях меню "Дата і час" та переконатися, що на смартфоні встановлено автоматичне встановлення часу.

Якщо ви користуєтеся кнопковим телефоном, який не підключений до інтернету, система не зможе перевести годинник самостійно. Для цього потрібно зайти в "Налаштування" та вибрати відповідне меню дати та часу.

Як перевести час на ноутбуці, ПК

Комп’ютери та ноутбуки переводять годинник автоматично. Це стосується будь-якої операційної системи — як Windows, так і IOS. Щоб переконатися, що функція автоматичного переведення годинника увімкнена, на панелі завдань Windows клацніть правою кнопкою миші на годиннику та виберіть меню "Налаштувати дату й час". У вікні ви побачите два пункти:

Установлювати час автоматично.

Установлювати часовий пояс автоматично.

Обидва перемикачі мають бути активними.

Навколо традиції переходу із зимового на літній час (і навпаки) виникають суперечки. Медики часто стверджують, що така звичка порушує біоритми людини. Раніше "Телеграф" писав, як зменшити шкоду здоров’ю від переходу на літній час.