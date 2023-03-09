Перевод часов в марте-2023: когда Украина перейдет на летнее время

Весной украинцы перейдут на так называемое летнее время

По традиции в конце первого весеннего месяца в Украине осуществляют переход на летнее время. Дата не является фиксированной, так как закреплена за последними выходными марта.

Практика перехода на летнее время с целью экономии электроэнергии в нашей стране закрепилась на законодательном уровне с 1996 года. "Телеграф" рассказывает, когда и во сколько украинцам нужно перевести часы в марте 2023 года.

Перевод часов на летнее время в Украине в 2023 году

Украинцы переходят с зимнего на летнее время, поэтому нужно перевести стрелки часов на один час вперед в 03:00 26 марта 2023 года. Придется поспать на час меньше, но это компенсируется более долгим световым днем.

Современные гаджеты обычно автоматически меняют время в день перехода. Если же у вас есть часы, которые нужно настраивать в ручном режиме, то не забудьте обновить данные, чтобы жить по новому, летнему времени.

Добавим, что вокруг традиции перехода с зимнего на летнее время и наоборот возникают споры. В Украине пытались отменить эту практику, но инициатива народных депутатов не была реализована. Медики часто могут утверждать, что такая привычка нарушает биоритмы человека. Тем не менее, страны продолжают дважды в год передвигать стрелки часов, в том числе ЕС, Израиль, Иран, Австралия, Мексика, Великобритания, США, Канада.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как настроить переход на летнее время на компьютерах и телефонах. Все максимально просто.