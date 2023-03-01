Переход на летнее время 2023: когда переводим часы на один час вперед

Перевод часов всегда происходит в марте

Ежегодно в марте Украина переходит с так называемого "зимнего времени" на "летнее". В этот день стрелку часов нужно перевести на один час вперед. То есть, этот день будет иметь не 24 часа, а только 23. А поскольку по календарю уже началась весна, до этой даты остается все меньше времени.

Какого числа будем переводить часы в 2023 году, решил рассказать "Телеграф". Также мы объясним, зачем вообще придумали перевод часов.

Переход на летнее время 2023

В этом году на летнее время Украина будет традиционно переходить в последнее воскресенье марта. Это будет ночь с 25-го на 26 марта. Перевод часов происходит в 3 часа ночи. То есть в воскресенье 03:00 превратится в 04:00.

Зачем мы переводим часы

Делается это, чтобы адаптировать рабочие часы под световой день: чтобы у работников была возможность раньше начинать работу и дольше работать. Еще одна веская причина, по которой мы уже много лет вынуждены дважды в год переводить стрелки часов, — экономия энергии.

Перевод часов дважды в год, между прочим, осуществляется согласно постановлению КМУ №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Это правило уже неоднократно пытались отменить, как и в Евросоюзе, однако к согласию нардепы по этому поводу пока не пришли. Заметим, что Ужгород и Харьков имеют одно и то же время на часах, но астрономическое время у них отличается почти на час (как и в других крайних восточных и западных точках Украины).

Раньше мы рассказывали, сколько выходных будет в марте. В частности, стоит ли рассчитывать на дополнительные нерабочие дни.